ماهي “جيميناي إنتربرايز”.. منصة الذكاء الاصطناعي التي تستهدف الشركات الكبرى؟

أطلقت شركة “ألفابيت” الأمريكية التي تمتلك جوجل، اليوم الخميس، منصة جديدة للذكاء الاصطناعي للعملاء من الشركات والمؤسسات تحت اسم “جيميناي إنتربرايز”، وذلك في إطار منافسة شرسة في هذا المجال مع شركات عملاقة مثل مايكروسوفت وشركة “أوبين أيه آي”.

وتهدف شركة “ألفابيت” إلى توسيع قاعدة عملائها في هذا القطاع باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، حيث ستعمل منصة “جيميناي إنتربرايز” بأحدث النماذج المتوافرة للشركة في هذا المجال.

وذكرت شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية في تقرير، الخميس، أن شركة “ألفابيت” تستهدف المؤسسات الكبيرة، حيث تبدأ تكلفة الاشتراك الشهري في “جيميناي إنتربرايز” من 30 دولارًا أمريكيًا للفرد الواحد شهريا. أما باقة “جيميناي بيزنز”، المخصصة للعملاء في الشركات الأصغر حجمًا، فتبلغ تكلفتها 21 دولارًا أمريكيًا للفرد شهريًا.

خدمات مشابهة للمنافسين

وتركز شركات التكنولوجيا جميعها، ومنها مايكروسوفت و”أوبن إيه. آي”، التي طورت تطبيق تشات جي.بي.تي، وشركة الذكاء الاصطناعي الناشئة “أنثروبيك”، على تقديم خدمات جديدة لتحقيق عوائد من الاستثمارات الهائلة التي ضختها في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وستكون خدمات منصة “جيميناي إنتربرايز” مشابهة لمنافساتها، إذ ستوفر مجموعة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي المعدة مسبقا من غوغل للمعاونة في مهام مثل البحث العميق وفهم البيانات وتحليلها.

وقالت الشركة إنها ستوفر أيضا أدوات للشركات لبناء نماذج الذكاء الاصطناعي وفق احتياجاتها الخاصة.

يأتي إطلاق المنصة الجديدة بعد 3 أيام فقط من قيام شركة “أوبن أيه آي” بتقديم خدمة الوصول إلى تطبيقات خارجية عبر منصة “تشات جي بي تي”.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن شيراج ديكات، المحلل في شركة جارتنر لأبحاث التكنولوجيا، إن الشركات تميل أكثر لمساهدة عملائها في تقديم نماذج للذكاء الاصطناعي يمكن تطويرها وفق احتياجات العملاء.