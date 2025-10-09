الأخبار|الأراضي الفلسطينية المحتلة

“مخاوف كبيرة”.. أول تعليق من سموتريتش بعد إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

FILE PHOTO: Israeli Finance Minister Bezalel Smotrich speaks at a press conference regarding settlements expansion for the long-frozen E1 settlement, that would split East Jerusalem from the occupied West Bank, near the Israeli settlement of Maale Adumim in the Israeli-occupied West Bank, August 14, 2025. REUTERS/Ronen Zvulun/File Photo
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (رويترز)
Published On 9/10/2025
|
آخر تحديث: 10:55 AM (توقيت مكة)

حفظ

رفض وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، دعم صفقة تبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مؤكدًا أن إسرائيل يجب أن تواصل الحرب حتى تحقيق جميع أهدافها، وفي مقدمتها القضاء على الحركة ونزع سلاح قطاع غزة.

وقال سموتريتش، في منشور عبر منصة إكس، إن “فرحة استعادة المختطفين لا تلغي المخاوف الكبيرة من تبعات إفراغ السجون وإطلاق سراح الجيل القادم من قيادات الإرهاب”، زاعما أن هؤلاء “سيعملون على مواصلة سفك الدماء الإسرائيلية”.

وأضاف أنه لهذا السبب لا يمكن الانضمام إلى ما وصفه بـ”الاحتفالات القصيرة النظر”، أو التصويت لصالح الصفقة المطروحة.

تأكيد على استمرار العمليات العسكرية

وشدد الوزير الإسرائيلي على ضرورة التأكد من أن الصفقة الحالية ليست “إطلاق سراح المختطفين مقابل وقف الحرب كما تظن حماس وتتباهى بذلك”، مضيفًا أن الدولة ستواصل القتال فور عودة الأسرى إلى بيوتهم “حتى القضاء الحقيقي على حماس وتجريد غزة من السلاح كي لا تشكل تهديدًا لإسرائيل بعد الآن”، وفق تعبيره.

وأكد سموتريتش أنه “لن يُسمح بالعودة إلى مسار أوسلو أو وضع أمن إسرائيل في أيدي غرباء”، محذرًا من “الانغماس في هدوء مصطنع وعناق دبلوماسي واحتفالات آنية على حساب المستقبل ودفع أثمان باهظة”.

واختتم الوزير تصريحه بالإشادة بجنود الجيش الإسرائيلي في الخدمة النظامية والاحتياط، معربًا عن تقديره لتضحياتهم التي زعم أنها “أسهمت في تحقيق إنجازات ميدانية بارزة، ونقل إسرائيل من الحفرة العميقة التي كانت فيها صباح السابع من أكتوبر إلى موقع أفضل نسبيًّا”، على حد قوله.

المصدر: الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

إعلان