مع إعلان وقف إطلاق النار.. مراسل الجزيرة مباشر يستذكر الزميل الشهيد حسام شبات (فيديو)

مع الساعات الأولى لوقف إطلاق النار، استذكر مراسل الجزيرة أشرف السراج، زميله الشهيد حسام شبات الذي ارتقى في استهداف إسرائيلي لسيارته أثناء قيامه بعمله الصحفي.

والتقى السراج مع شقيق حسام الأصغر “وسام” الذي عبر عن حزنه بعد إعلان وقف إطلاق النار دون وجود أخيه ليعلن الخبر، موضحًا أن حسام كان يعمل على قدم وساق لنقل الحقيقة، لكن الاحتلال يستهدف كل صحفي وقتل حسام قبل الهدنة.

وشدد وسام شبات -الذي يعمل مصورا للجزيرة مباشر- على أن الاحتلال الإسرائيلي يصر ويتعمد قتل الصحفيين في قطاع غزة، مؤكدًا أنهم مستمرون في تغطيتهم رغم المخاطر التي عاشوها على مدار عامين.

وقال: “صحيح خسرنا حسام وأنس الشريف ومحمد قريقع، لكننا مستمرون في فضح جرائم الاحتلال والإبادة التي نفذها ضد شعبنا، لا نخاف منهم وهذه أرضنا وسندافع عنها”.

ولفت الصحفي أسامة الدحدوح أن فرحة شعب غزة اليوم منقوصة بسبب فقدان عدد كبير من الأهل والأصدقاء والزملاء الصحفيين، مطالبًا بضرورة السماح بدخول الصحفيين الأجانب للتأكيد على حسن النية من قبل الجانب الإسرائيلي.