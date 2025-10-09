هذا ما دار بين نتنياهو وترامب عقب إعلان المرحلة الأولى من اتفاق السلام في غزة
قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الأخير أجرى مكالمة هاتفية “مؤثرة وودية للغاية” مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هنّأ خلالها كلٌ منهما الآخر على ما وصفوه بـ”الإنجاز التاريخي” المتمثل في توقيع اتفاق إطلاق سراح جميع “الرهائن”.
جاء ذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وافقتا على المرحلة الأولى من الخطة التي اقترحها بشأن السلام في قطاع غزة.
وجاء في بيان مكتب نتنياهو أنه خلال المكالمة، شكر نتنياهو الرئيس ترامب على جهوده وقيادته العالمية، فيما أشاد ترامب بدور نتنياهو وقيادته الحازمة في هذا الملف.
وأضاف بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الجانبين اتفقا على مواصلة التعاون الوثيق بينهما في المرحلة المقبلة.
وختم البيان بالقول إن نتنياهو وجه دعوة للرئيس ترامب لإلقاء كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي، دون الإعلان عن تفاصيل أكثر.
بينما ذكرت القناة الإسرائيلية 12 أنه من المتوقع أن يصل الرئيس الأمريكي ترمب إلى إسرائيل يوم الأحد ليلقي كلمة أمام الكنيست.
“نصر دبلوماسي”
ورحّب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منشور عبر منصة “إكس” بإقرار المرحلة الأولى من خطة السلام في غزة، والتي تشمل إطلاق سراح جميع الأسرى، واصفًا ذلك بأنه “نجاح دبلوماسي ونصر وطني”.
وأضاف أن حكومته لن تهدأ حتى يتحقق هدف عودة جميع الرهائن وتحقيق الأهداف، مضيفًا أن هذا التقدم جاء بفضل “العزيمة الراسخة، والعمل العسكري القوي والجهود الكبيرة التي بذلها صديقنا وحليفنا العظيم الرئيس ترامب”.
With the approval of the first phase of the plan, all our hostages will be brought home. This is a diplomatic success and a national and moral victory for the State of Israel.
From the beginning, I made it clear: we will not rest until all our hostages return and all our goals…
— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) October 8, 2025
ترامب في الكنيست
قال مراسل موقع “أكسيوس” الأمريكي ان الرئيس ترامب تحدث إليه مؤكدا وصوله إلى إسرائيل في الأيام المقبلة ،معربا عن استعداده لإلقاء كلمة أمام الكنيست.
وجاء في تدينة للمراسل على موقع “إكس”، قال لي ترامب: “أعتزم زيارة إسرائيل خلال الأيام المقبلة وربما ألقي خطابا أمام الكنيست”.
وأضاف المراسل نقلا عن ترامب “مكالمتي مع نتنياهو كانت رائعة وهو سعيد جدا”.
🚨President Trump told me in a phone call that he is likely going to Israel in the coming days and would possibly speak in front of the Knesset
🚨Trump said: "They want me to give a speech at the Knesset and I will definitely do that if they want me to" 🚨Trump told me: “It is…
— Barak Ravid (@BarakRavid) October 9, 2025