وزارة الدفاع السورية: قوات سوريا الديمقراطية خرقت وقف النار في حلب 10 مرات

أفادت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية، اليوم الخميس، بأن (قوات سوريا الديمقراطية) استهدفت نقاط الجيش في محيط سد تشرين شرق حلب، مما أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخرين.

وأكدت الوزارة أن هذه الحوادث تأتي بعد أقل من 48 ساعة على إعلان وقف إطلاق النار، متهما (قوات سوريا الديمقراطية) بخرق الاتفاق أكثر من عشر مرات من خلال استهداف مواقع الجيش في محاور الانتشار شرق المدينة.

“تسجيل مكالمات تحريضية”

وأضافت إدارة الإعلام والاتصال أن (قوات سوريا الديمقراطية) تواصل عمليات التحصين في جميع المحاور، مشيرة إلى تسجيل “مكالمات تحريضية” على أعمال تستهدف الجيش وقوى الأمن في مدينة حلب.

والثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع تنظيم (قوات سوريا الديمقراطية) في كافة محاور الانتشار العسكرية شمال وشمال شرق البلاد.

جاء ذلك بعد أن قتل عنصر وأصيب آخرون من قوى الأمن الداخلي السوري، الاثنين، جراء استهداف التنظيم أحياء سكنية بمحيط حي الشيخ مقصود بمدينة حلب شمالي البلاد.