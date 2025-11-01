الصحة العالمية والصليب الأحمر: السودان بات على حافة الانهيار الإنساني

حذّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس من أن ملايين السودانيين محرومون من الرعاية الصحية نتيجة الهجمات المستمرة على المرافق الطبية ومنع وصول المساعدات الإنسانية جراء القتال المتواصل في البلاد.

Millions of people in #Sudan are cut off from health care due to the ongoing attacks on health and block of lifesaving aid.@WHO is delivering supplies to places like Tawila, supporting families fleeing El Fasher, from cholera and acute malnutrition treatments to maternal and… pic.twitter.com/frDsCZaq8e — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 31, 2025

وقال أدهانوم في منشور على منصة “إكس” إن المنظمة تواصل إيصال الإمدادات الطبية إلى مناطق مثل طويلة بولاية شمال دارفور، وتقديم الدعم للأسر الفارة من مدينة الفاشر، بما يشمل علاج الكوليرا وسوء التغذية الحاد، إلى جانب خدمات رعاية الأمهات والأطفال.

وأكد استعداد المنظمة لتكثيف جهودها الصحية فور السماح بوصول المساعدات، مشددًا على أن حياة ملايين المدنيين باتت مرهونة بفتح الممرات الإنسانية دون تأخير على حد قوله.

الوضع الإنساني في #الفاشر ومناطق أخرى من #السودان كارثي بكل المقاييس. على قادة العالم التحرك لإنهاء القتل العشوائي. بيان ميريانا سبولياريتش ، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر👇 https://t.co/r8gyDDTBra pic.twitter.com/3KmlAX9MRH — ICRC Sudan (@ICRC_Sudan) October 31, 2025

بدورها قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن السودان يشهد “انتهاكات صارخة” لقواعد الحرب، داعية إلى وقف الهجمات المروعة واحترام القانون الدولي الإنساني.

وشددت رئيسة اللجنة، ميريانا سبولياريتش، في بيان، على أنه لا ينبغي أن يُقتل أي مريض داخل المستشفى، ولا أن يُطلق النار على أي مدني أثناء محاولته الهروب من منزله.

وأضافت سبولياريتش أن أرواح السودانيين تتوقف على تحرك قوي وحاسم لوقف الفظائع في البلاد، مؤكدة ضرورة أن يظهر القادة “الشجاعة السياسية اللازمة لوقف القتل وضمان عودة أطراف النزاع إلى الالتزام بقواعد الحرب”.

الأمم المتحدة “جرائم مروعة” للدعم السريع في الفاشر

كانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة طالبت بإجراء تحقيقات “مستقلة وسريعة وشفافة وشاملة” في كل الانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي التي وقعت في مدينة الفاشر غربي السودان وما حولها، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان حقوق الضحايا وأسرهم في العدالة والتعويض.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان صحفي، يوم الجمعة، إنها “تلقت روايات مروعة عن إعدامات ميدانية، ومجازر جماعية واغتصاب واعتداءات على العاملين في المجال الإنساني ونهب واختطاف وتهجير قسري”، وذلك أثناء وبعد سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر.

وأضافت المفوضية في بيانها “تلقى مكتبنا شهادات ممن فروا من الفاشر مذعورين، ونجوا من رحلة شاقة إلى الطويلة، التي تبعد نحو 70 كيلومترا عن الفاشر، على مسافة 3 أو 4 أيام مشيا، ومقاطع فيديو صادمة، وصور أخرى تُظهر انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان”.

وقدَّرت المفوضية عدد القتلى من المدنيين خلال هجوم قوات الدعم السريع على المدينة وطرق الخروج منها، وفي الأيام التي أعقبت الاستيلاء عليها، بأنه “قد يصل إلى مئات الأشخاص”.

اصطفاف عرقي

حذر رئيس الحركة الشعبية – التيار الثوري الديمقراطي والقيادي في تحالف صمود ياسر عرمان، من أن الحرب في السودان تتجه نحو اصطفاف إثني وجغرافي يطغى على الأجندة السياسية للصراع.

وأوضح عرمان، في منشور على صفحته بموقع فيسبوك، أن الحكمة تقتضي جلوس قادة الجيش والدعم السريع وتقديم تنازلات متبادلة لوقف الحرب، داعياً إلى إتاحة الفرصة للقوى المدنية والديمقراطية للعودة إلى ما سماها بـ“منصة التأسيس على حد قوله.