القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل تسلمت من الصليب الأحمر 3 جثث ونقلتها للفحص

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن الصليب الأحمر الدولي سلم مساء الجمعة، لإسرائيل رفات ثلاثة أسرى إسرائيليين.

وأوضحت القناة أن السلطات ستنقل هذه الرفات إلى معهد الطب الشرعي من أجل إجراء الفحوص اللازمة لتحديد هويتها.

وأضافت القناة أنه حتى الآن لم يتضح ما إذا كانت هذه الرفات تعود إلى أي من الأسرى الإسرائيليين الـ11 الذين ما زالوا في قطاع غزة حتى الساعة.

ولم تذكر القناة مزيدا من التفاصيل، أو الظروف التي تمت بها عملية التسليم.

وحتى الآن، أطلقت حماس الأسرى الإسرائيليين العشرين الأحياء، وسلَّمت جثث 17 أسيرا من أصل 28، لكن تل أبيب ادعت أن إحدى الجثث ليست لأي من أسراها.

وترهن إسرائيل بدء التفاوض لبدء المرحلة الثانية من اتفاقها مع (حماس) بتسلُّمها بقية جثث الأسرى، بينما تؤكد الحركة أن الأمر يستمر وقتا لاستخراجها بسبب الدمار الهائل في غزة.

وكانت حركة حماس أعلنت أنها ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار وتسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين، مشددة على أنها “تقوم بجهد ميداني متواصل لإعادة الجثامين، وعملية التنقيب تجري حاليا في أماكن عدة داخل قطاع غزة”.

وقال حازم قاسم المتحدث باسم الحركة إن هناك صعوبات كبيرة تواجه عمليات البحث يتسبب فيها الاحتلال، إلا أن الحركة تحاول تجاوز تلك الصعوبات بالتنسيق مع الجهات المختصة.