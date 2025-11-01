سوريا.. الاحتلال الإسرائيلي يتوغّل في ريف القنيطرة ويعزل إحدى قراها ببوابة حديدية (فيديو)

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بعدة آليات عسكرية محملة بالجنود في قريتي أوفانيا والحرية، في ريف محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، وسط استنفار أمني مكثف.

وفي خطوة ميدانية جديدة، نصبت قوات الاحتلال بوابة حديدية على مدخل قرية الصمدانية الغربية، ما أدى إلى عزلها عن بلدة الحميدية وقطع الطريق أمام تنقل الأهالي.

انتهاكات متكررة

وأدانت دمشق مرارا الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لسيادتها، مؤكدة التزامها باتفاقية فصل القوات المبرمة بين الجانبين عام 1974، والتي أعلنت إسرائيل انهيارها بعد سقوط نظام بشار الأسد أواخر 2024.

وتصاعدت مؤخرا الانتهاكات الإسرائيلية في القنيطرة، حيث اشتكى السوريون هناك من توغلات تل أبيب نحو أراضيهم الزراعية ومصدر رزقهم الوحيد، وتدمير مئات الدونمات من الغابات، فضلا عن اعتقال أشخاص وإقامة حواجز عسكرية وتفتيش المارة.

ورغم أن الإدارة السورية الجديدة القائمة لم تشكل أي تهديد لتل أبيب، توغل الجيش الإسرائيلي مرارا داخل أراضي سوريا وشن غارات جوية قتلت مدنيين ودمرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش.