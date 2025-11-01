شاهد: احتفالات في مدن مغربية بعد تصويت مجلس الأمن بشأن الصحراء

شهد عدد من المدن المغربية، مساء الجمعة، احتفالات كبيرة عقب تصويت مجلس الأمن الدولي لمصلحة خطة الحكم الذاتي التي قدَّمها المغرب بشأن إقليم الصحراء.

واحتشد الآلاف في عدد من الميادين الرئيسية في المدن المغربية، معبّرين عن فرحتهم بالقرار الأممي.

وكان أحد عشر عضوا من أصل خمسة عشر في مجلس الأمن الدولي قد صوتوا لمصلحة القرار الذي جدَّد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (مينورسو) عاما إضافيا، وامتنعت روسيا والصين وباكستان عن التصويت، في حين امتنعت الجزائر عن المشاركة في العملية برمتها.

وجاء في نص القرار أن منح الإقليم حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية “قد يكون الحل الأكثر جدوى للنزاع الدائر”، داعيا جميع الأطراف إلى استئناف المفاوضات “بنية صادقة” وعلى أساس المقترح المغربي المقدَّم عام 2007، الذي وُصف بأنه الإطار العملي والواقعي لتسوية سياسية دائمة.

وقال العاهل المغربي الملك محمد السادس إن المملكة “باتت على مشارف حل أزمة الصحراء بعد نحو 50 عاما من التضحيات”، مؤكدا أن الوقت قد حان “للمغرب الموحد من طنجة إلى الكويرة، الذي لن يتطاول أحد على حقوقه ولا حدوده التاريخية”.

وأضاف الملك في خطاب متلفز، الجمعة، أن قرار مجلس الأمن “حدد مبادئ إيجاد حل سياسي نهائي للنزاع بشأن الصحراء في إطار حقوق المغرب المشروعة”، مشددا على أن المغرب سيقوم بتفصيل مبادرة الحكم الذاتي وسيقدمها إلى الأمم المتحدة “لتكون الأساس الوحيد للتفاوض باعتبارها الحل الواقعي والقابل للتطبيق”.