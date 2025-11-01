على الطريقة الهوليودية.. سطو مسلح على مختبر ذهب في ليون (فيديو)

أعلنت الشرطة الفرنسية اعتقال ستة أشخاص بعد استخدامهم أسلحة من الطراز العسكري ومتفجرات لاقتحام مختبر لتكرير الذهب في ليون، في عملية سطو خلال النهار أسفرت عن إصابة خمسة موظفين بجروح طفيفة.

وأوضح المسؤولون أن المسروقات تُقدّر قيمتها بحوالي 12 مليون يورو.

ووقع الهجوم بعد ظهر يوم الخميس، حيث كان عدد الموظفين الموجودين 28 شخصا، ونُقل ثلاثة منهم إلى المستشفى لإجراء الفحوصات. وقالت الشرطة إن بين المعتقلين امرأة من داخل المختبر يُشتبه أنها تواطأت في العملية.

Six personnes, ayant utilisé des explosifs dans l’attaque d’une société de métaux précieux à Lyon, ont été interpellées en flagrant délit.

Aucun blessé, butin saisi. Fermeté, rapidité, maîtrise : je félicite la BRI de Lyon pour leur prompte intervention. @prefetrhone… — Laurent Nuñez (@NunezLaurent) October 30, 2025

أشاد وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز عبر منصة إكس بسرعة استجابة فرقة التدخل السريع في مدينة ليون مؤكدا أنه تمت استعادة المسروقات، ومشيرا إلى أنه لم يتمك إصابة أحد.

سرقة اللوفر

تأتي هذه الحادثة أياما قليلية بعد سرقة مجوهرات ملكية من متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس.

وسرق 4 لصوص ملثمين 8 قطع نفيسة تقدر قيمتها بنحو 102 مليون دولار من متحف اللوفر في 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، مما كشف عن ثغرات أمنية في المتحف الأكثر زيارة في العالم.

واستخدم اللصوص رافعة لتحطيم نافذة في الطابق العلوي خلال ساعات العمل، ثم لاذوا بالفرار مستخدمين دراجات نارية. وضمت الكنوز المسروقة تاجا وقرطا من مجوهرات الملكة ماري أميلي والملكة أورتونس التي عاشت في أوائل القرن التاسع عشر.

وعُثر أيضا على تاج الإمبراطورة أوجيني، زوجة نابليون الثالث، مكسورا أمام المتحف، ويُعتقد أنه سقط من اللصوص في أثناء فرارهم.

واستغرقت عملية السرقة التي كان لها صدى عالمي، ما بين 7 و8 دقائق فقط.