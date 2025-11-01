“ماذا نقول لأولئك الذين يتحدثون بأن غزة لم تنتصر؟”.. داعية يجيب من داخل القطاع (شاهد)

ردّ الداعية الفلسطيني الشيخ فادي الدالي، على الأصوات التي تقول إن غزة لم تنتصر، مؤكدا أن النصر لا يُقاس بعدد الشهداء أو حجم الدمار، بل بالصمود والثبات ورفض رفع الراية البيضاء أمام العدوان الإسرائيلي.

وأوضح الدالي، الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف بقطاع غزة، في مقابلة مع برنامج (أيام الله) عبر الجزيرة مباشر، أن “من يقيس الأمور بمعايير مادية بحتة قد يرى أن غزة لم تنتصر، لأنها فقدت بيوتا وأحبابا”، لكنه شدد على أن “الضعيف إذا لم ينكسر ولم يستسلم فهو المنتصر، بينما القوي إذا فشل في تحقيق أهدافه فهو المهزوم”.

وأضاف الشيخ فادي أن غزة اليوم “لا تجادل حول النصر أو الهزيمة، بل ترفع أكفها إلى الله أن يرفع عنها البلاء”.

كما أكد أن “غزة ثابتة لم تنكسر ولن تنكسر بحول الله عز وجل”.