مدينة الخليل تنضم إلى شبكة اليونسكو للمدن الإبداعية في الحرف والفنون الشعبية

أعلنت بلدية الخليل انضمام المدينة رسمياً إلى شبكة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) للمدن الإبداعية في مجال الحرف والفنون الشعبية.

وجاء هذا الإعلان تتويجاً لجهود بلدية الخليل خلال العام الماضي في إعداد ملف متكامل يُبرز هوية المدينة الحرفية وتاريخها في الصناعات التقليدية، حيث أعلنت “اليونسكو” إدراج 58 مدينة جديدة ضمن الشبكة بمناسبة اليوم العالمي للمدن لعام 2025.

وقالت نائب رئيس بلدية الخليل، الدكتورة أسماء الشرباتي، إن الانضمام إلى الشبكة يمثل خطوة مهمة لتعزيز دور الثقافة والإبداع في التنمية المستدامة، ويفتح المجال للتعاون الدولي وتبادل الخبرات مع مدن أخرى حول العالم.

“حافز لتشجيع الإبداع الثقافي”

وأضافت الشرباتي أن هذا الاعتراف الأممي يعكس هوية المدينة الأصيلة وإبداع أبنائها، ويشكل حافزاً لدعم الحرفيين وتشجيع الإبداع الثقافي كوسيلة للتنمية والترويج لصورة الخليل عالمياً.

كما أشادت بالدعم الواسع من المؤسسات الوطنية والمحلية التي أسهمت في إنجاح الملف، وعلى رأسها اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، ووزارتا السياحة والخارجية.

وتُعد الخليل من أبرز المدن الفلسطينية في مجال الحرف اليدوية، إذ تشتهر منذ قرون بصناعة الزجاج والخزف والتطريز والمنتجات الجلدية والنحاسية، وهي مهن لا تزال حاضرة بقوة وتشكل ركيزة أساسية في هوية المدينة واقتصادها الثقافي.