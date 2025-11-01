مقطع “فيديو” صادم.. مستوطنون يعذبون أغنام أسرة فلسطينية ويشعلون غضبا واسعا (شاهد)

تداول ناشطون على منصات التواصل، مقطع “فيديو” مروعا من جنوب الخليل، يوثق اعتداء مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين على منزل المواطن محمود الدغامين، وارتكابهم اعتداء وحشيا ضد عدد من الأغنام ما أدى إلى نفوق بعضها، في مشهد أثار صدمة واسعة وغضبا عالميا.

ويعيش الفلسطينيون في الضفة الغربية واقعا يوميا مرعبا، جراء اعتداءات المستوطنين التي لا تتوقف، وتشمل البشر والممتلكات والأراضي وحتى الحيوانات.

وأظهر “الفيديو” المتداول المستوطنين وهم يعتدون بوحشية على الأغنام داخل حظيرة المنزل، ما أثار موجة واسعة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

انتقادات حادة داخل إسرائيل

المقطع، الذي وصفه المتابعون بأنه “قاسٍ إلى حد لا يُحتمل”، لم يثر الجدل عربيا ودوليا فحسب، بل امتد إلى داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه، حيث علّق الصحفي الإسرائيلي نير حسون بالقول “فتية التلال هم مجموعة من المجرمين القتلة، وهذه مسؤولية الحاخامات والسياسيين والمجتمع الذي خلق هذه الظواهر”.

أما المعلّق باروخ شارون فقال ساخرا “بعد ذلك سيلتحق هؤلاء بالخدمة في معسكر سدي تيمان”.

فيما كتب الناشط إيتاي “من يؤذي الحيوانات يشكل خطرا على البشر. ثم نصل إلى العار الأخلاقي المسمى مستوطنات، وإلى النظام الإسرائيلي الذي يمول من يقتلون الحيوانات والبشر معا”.

صدمة أخلاقية

وتداول مغردون مقاطع “الفيديو” بوصفها “توثيقا صادما للتعذيب السادي ونتيجة للتربية الإسرائيلية الحالية”، واصفين ما يحدث في الضفة الغربية بأنه يتم “باسم الجميع”، وسط غياب تام للمحاسبة من الجيش أو الشرطة أو جهاز “الشاباك”.

واختتم أحد المدونين بالقول “هذا ما يحدث باسمنا جميعا في الضفة الغربية، ولن تسمعوا كلمة واحدة عن غياب تطبيق القانون أو عن الجرائم اليومية. نحن نسمح بحدوث ذلك، ولكن إلى متى؟”.