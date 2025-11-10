الأخبار|ماليزيا

إلى أين وصلت عمليات البحث عن عشرات المفقودين في كارثة قارب الروهينغيا المنكوب؟ (فيديو)

يحمل ضباط الشرطة جثة ضحية بعد غرق قارب يحمل أفرادا من أقلية الروهينغيا
مدة الفيديو 02 دقيقة 47 ثانية 02:47
Published On 10/11/2025
|
آخر تحديث: 01:48 PM (توقيت مكة)

تواصل السلطات الماليزية، اليوم الاثنين، عملية البحث والإنقاذ لليوم الرابع على التوالي بعد غرق قارب للمهاجرين بالقرب من الحدود البحرية بين ماليزيا وتايلند.

ونقلت الجزيرة مباشر مشاهد لانتشال فرق الإنقاذ جثة أحد الضحايا.

وقال مسؤول من الهيئة البحرية الماليزية في مؤتمر صحفي، اليوم، إنه تم انتشال سبع جثث والعثور على 13 ناجيا خلال عملية البحث الماليزية.

وقال المسؤولون التايلنديون في وقت سابق اليوم إن بحثهم أسفر عن العثور على أربعة غرقى.

صورة نشرتها وكالة المراقبة البحرية الماليزية لتسليم المهاجرين إلى السلطات بعد إنقاذهم قبالة جزيرة لانكاوي
صورة نشرتها وكالة المراقبة البحرية الماليزية لتسليم المهاجرين إلى السلطات بعد إنقاذهم قبالة جزيرة لانكاوي (أسوشيتد برس)

وأفادت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية (برناما) بأن السفينة المنكوبة غادرت من بوتيداونغ في ميانمار وعلى متنها نحو 300 شخص، معظمهم من أقلية الروهينغيا المسلمة، قبل توزيعهم على 3 قوارب أصغر لتجنُّب رصد السلطات الماليزية.

وأكدت صحيفة “مالاي ميل” الماليزية أن القارب الذي تحطم كان يُقل نحو 90 شخصا، ويُعتقد أن القاربين الآخرين يحملان عددا مماثلا من المهاجرين، وهو ما يرفع العدد الإجمالي للمفقودين إلى نحو 300 شخص.

ويُعَد الحادث الأحدث في سلسلة محاولات خطرة يقوم بها أشخاص من أقلية الروهينغيا فرّوا من ميانمار، حيث يُحرمون من الجنسية ويُعَدّون “دخلاء” في بلدهم.

وغالبا ما يسلك هؤلاء المهاجرون طرقا بحرية محفوفة بالموت، في محاولة للوصول إلى ماليزيا بحثا عن حياة أكثر أمانا.

المصدر: الجزيرة مباشر + رويترز

