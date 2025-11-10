إلى أين وصلت عمليات البحث عن عشرات المفقودين في كارثة قارب الروهينغيا المنكوب؟ (فيديو)

تواصل السلطات الماليزية، اليوم الاثنين، عملية البحث والإنقاذ لليوم الرابع على التوالي بعد غرق قارب للمهاجرين بالقرب من الحدود البحرية بين ماليزيا وتايلند.

ونقلت الجزيرة مباشر مشاهد لانتشال فرق الإنقاذ جثة أحد الضحايا.

وقال مسؤول من الهيئة البحرية الماليزية في مؤتمر صحفي، اليوم، إنه تم انتشال سبع جثث والعثور على 13 ناجيا خلال عملية البحث الماليزية.

وقال المسؤولون التايلنديون في وقت سابق اليوم إن بحثهم أسفر عن العثور على أربعة غرقى.

وأفادت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية (برناما) بأن السفينة المنكوبة غادرت من بوتيداونغ في ميانمار وعلى متنها نحو 300 شخص، معظمهم من أقلية الروهينغيا المسلمة، قبل توزيعهم على 3 قوارب أصغر لتجنُّب رصد السلطات الماليزية.

وأكدت صحيفة “مالاي ميل” الماليزية أن القارب الذي تحطم كان يُقل نحو 90 شخصا، ويُعتقد أن القاربين الآخرين يحملان عددا مماثلا من المهاجرين، وهو ما يرفع العدد الإجمالي للمفقودين إلى نحو 300 شخص.

ويُعَد الحادث الأحدث في سلسلة محاولات خطرة يقوم بها أشخاص من أقلية الروهينغيا فرّوا من ميانمار، حيث يُحرمون من الجنسية ويُعَدّون “دخلاء” في بلدهم.

وغالبا ما يسلك هؤلاء المهاجرون طرقا بحرية محفوفة بالموت، في محاولة للوصول إلى ماليزيا بحثا عن حياة أكثر أمانا.