استقالة مدير بي بي سي بعد فضيحة تعديل خطاب ترامب

أعلن مدير هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) تيم دايفي استقالته الأحد بعد الموقف المحرج للمؤسسة الإعلامية الشهيرة بخصوص التلاعب بكلمات في خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرضت في وثائقي بثته قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة.

واستقالت أيضا المديرة التنفيذية للأخبار، ديبورا تورنيس، بسبب الأزمة ذاتها.

وتعرض الوثائقي الذي بث ضمن برنامج “بي بي سي بانوراما” لاتهامات بتضليل المشاهدين بوسائل منها تعديل خطاب للرئيس ترامب.

ونشر ترامب الأحد على منصة تروث للتواصل الاجتماعي المزيد من الانتقادات قال فيها “كل القيادات العليا في بي بي سي ومنهم تيم دايفي المدير يستقيلون أو يتعرضون للتسريح لقد أدينوا بتحريف خطابي الرائع في السادس من يناير/ كانون الثاني، وشكرا للتليغراف التي عرت هؤلاء الصحفيين الفاسدين”.

وكانت جريدة التليغراف قد نشرت تحقيقا تضمن تفاصيل مذكرة داخلية مسربة من بي بي سي، تشير إلى أن البرنامج عدل مقطعين في خطاب ترامب بشكل متزامن ليبدو الحديث المجمل وكأن ترامب يشجع صراحةً أعمال الشغب التي شهدها مقر الكونغرس الأمريكي في مبنى الكابيتول في يناير/كانون الثاني 2021.

خطاب ترامب الذي ألقاه في العاصمة واشنطن في 6 يناير/ كانون الثاني 2021، جاء فيه “سنتوجه إلى مبنى الكابيتول، وسنشجع أعضاء وعضوات مجلس الشيوخ والنواب الشجعان”.

وبعد تعديل خطاب ترامب تم بث مقطع في برنامج بي بي سي وهو يقول “سنتوجه إلى مبنى الكابيتول وسأكون هناك معكم وسوف نقاتل، سنقاتل بشراسة”.

وقال ديفي في بيان نشره الموقع الإلكتروني للشبكة “مثل جميع المؤسسات العامة، بي بي سي ليست مثالية ويجب أن نكون دائما منفتحين وشفافين وخاضعين للمساءلة”.

وتابع “رغم أنه ليس السبب الوحيد، فقد ساهم الجدل الحالي حول أخبار بي بي سي في اتّخاذ هذا القرار، ويجب عليّ تحمل المسؤولية”.

من جانبها وجهت وزيرة الثقافة والإعلام والرياضة البريطانية ليزا ناندي الشكر لديفي في منشور على صفحتها على منصة إكس.

I want to thank Tim Davie for his service to public broadcasting over many years. He has led the BBC through a period of significant change and helped the organisation to grip the challenges it has faced in recent years. — Lisa Nandy MP (@lisanandy) November 9, 2025

وفي وقت سابق الأحد وصفت ليزا التقارير بشأن تعديل بي بي سي للمقاطع بأنها “بالغة الخطورة”.

كما وعدت “بي بي سي” بتقديم “رد كامل” للجنة الثقافة والإعلام والرياضة في “مجلس العموم” الاثنين.

يتم تمويل هيئة الإذاعة البريطانية من خلال رسوم يدفعها المواطنون والمقيمون في بريطانيا بمجرد امتلاك وسيلة تصلح لاستقبال الإرسال العام مثل التلفاز.

وكانت شبكة “بي بي سي” قد أصدرت في وقت سابق هذا العام اعتذارات عدة عن “عيوب خطيرة” في إنتاج فيلم وثائقي آخر بعنوان “غزة: كيف تنجو في منطقة حرب”، تم بثه في شباط/ فبراير.

يذكر أن (بي بي سي) قررت قبل نحو شهرين إلغاء عقد الصحفي المصري محمد شلبي، ومنعه من دخول مبنى الهيئة بشكل فوري، بعد اعتراضه في مراسلات داخلية على تقرير للهيئة يربط مراسل الجزيرة الشهيد أنس الشريف بحركة حماس، وعبر عن وجهة نظره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعرضت بي بي سي لانتقادات شديدة خلال العامين الماضيين بسبب انحيازها في تغطية الحرب على غزة.