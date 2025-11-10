بسبب الطقس..بلو أوريجان تؤجل إطلاق نيو غلين إلى المريخ حتى الأربعاء

أعلنت شركة (بلو أوريجان) للفضاء التي يمتلكها الملياردير الأميركي جيف بيزوس الأحد تأجيل إطلاق صاروخها الفضائي (نيو غلين) في رحلته إلى المريخ حتى الأربعاء المقبل على أقل تقدير.

وكان من المقرر إطلاق نيو غلين الأحد في مهمة إلى المريخ لصالح وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) في خطوة جديدة في المنافسة مع شركة “سبيس إكس” المملوكة لإيلون ماسك لاستكشاف المريخ.

NG-2 Launch Update: Our next launch attempt is no earlier than Wednesday, November 12, due to forecasted weather and sea state conditions. We worked with the FAA and range to select a launch window from 2:50 PM – 4:17 PM EST / 19:50 – 21:17 UTC. The live webcast starts at T-20… — Blue Origin (@blueorigin) November 10, 2025

ونشرت الشركة على حسابها على منصة إكس “محاولة إطلاق صاروخنا نيو غلين الجديدة لن تكون قبل الأربعاء 12 نوفمبر/ تشرين الثاني بسبب توقعات الطقس وحال البحر”.

ويفترض أن يحمل الصاروخ الذي يبلغ ارتفاعه 98 مترا مسباري (بلو) و(غولد) الفضائيين من طراز (إسكاباد) التابعين لوكالة (ناسا)، إلى محيط الكوكب الأحمر لدراسة تاريخ مناخه وتمهيد الطريق لاحتمال استكشافه بشريا.

ويفترض أن يكون الإطلاق بمثابة اختبار حاسم لتحديد قدرة “بلو أوريجان” على استرداد صواريخها الفضائية الأمر الذي سيمثل إنجازا تقنيا هائلا للشركة الأميركية.

إطلاق الصاروخ سيتم من قاعدة كيب كانافيرال بولاية فلوريدا.

وتعد هذه الرحلة هي الثانية لنيو غلين بعدما حظيت الرحلة الأولى في يناير/ كانون الثاني بإشادة واسعة لنجاحها في وضع عشرات الأطنان من المعدات في مدارها.

لكن الشركة فشلت في إنزال القسم الأول من الصاروخ على منصة في المحيط الأطلسي.

وتمثل هذه الرحلة الجديدة فرصة أخرى للشركة لتحقيق هذا الإنجاز الذي سبقتها إليه (سبيس إكس) حيث تخوض الشركتان منافسة شديدة للفوز بعقود مع ناسا خاصة في مهماتها المنتظرة إلى القمر.