بصل: “رغم الهدنة القتل الإسرائيلي مستمر في غزة سواء بشكل مباشر أو بالحصار والتجويع”

دمار هائل في غزة بعد عامين من العدوان الإسرائيلي
دمار هائل في غزة بعد عامين من العدوان الإسرائيلي (رويترز)
Published On 10/11/2025

أكد المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة الرائد محمود بصل أن الهدنة التي تم إعلانها في غزة قبل 30 يوما لم توقف إسرائيل عن القتل.

وفي مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر الأحد قال بصل “30 يوما لوقف إطلاق النار في غزة لكنه لم يكن وقفا كاملا بل هناك تجاوزات كثيرة من جانب الاحتلال الإسرائيلي أدت إلى قتل الكثير من المواطنين ربما أبرزها ما حدث في 28 من الشهر الماضي وقتلت فيه إسرائيل 104 من المدنيين الفلسطينيين”.

وأضاف بصل أن القتل الإسرائيلي لا يقتصر فقط على عمليات القتل المعتادة بالسلاح والقصف بل يتواصل أيضا عبر عمليات الحصار والتجويع التي تفرضها على المدنيين في القطاع، مشيرا إلى أن عائلات بأكملها تم قتلها ومحوها من السجلات.

وأوضح بصل أيضا أن الاحتلال الإسرائيلي يسمح بدخول بعض الشاحنات التي تحمل مواد غذائية فرعية ويمنع تلك التي تحمل معونات أساسية فيسمح بدخول ألواح الشيكولاتة والفواكه ويمنع دخول البيض والطحين، إضافة لامتناع الاحتلال عن السماح بوجود المقوم الأساسي للحياة وهو الأمن.

وكشف بصل عن وجود عشرات الآلاف من المباني الأيلة للسقوط والتي تهدد حياة المواطنين ورغم ذلك ذهب إليها البعض بعد وقف إطلاق النار ظنا منهم أنها أفضل من خيمة الإيواء لكن بعضها انهار على قاطنيه.

المصدر: الجزيرة مباشر

