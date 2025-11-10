بمناورة بارعة.. سائق ينقذ حياة 5 ركاب من حادث مميت (شاهد)

واجه سائق سيارة أجرة في ولاية سامسون التركية خطر الموت بعد قيام قائد شاحنة صغيرة بتغيير مساره بشكل خاطئ، إلا أن سائق التاكسي تمكن بشجاعة ومناورة بارعة من تجنّب وقوع كارثة.

وقد نجا السائق والركاب الخمسة الذين كانوا على بصحبته دون أي إصابات، وقد وثقت كاميرات السيارة لحظة الحادث.

Samsun'da bir kamyonetin hatalı şerit değişikliği nedeniyle ölümle burun buruna gelen taksi şoförü, soğukkanlılığı ve ustaca manevrasıyla faciayı önledi. pic.twitter.com/lamWKjgWa3 — Aykırı (@aykiricomtr) November 6, 2025

أقل سائق التاكسي عائلة مكوّنة من خمسة أفراد من مركز تجاري في منطقة جانيك بسامسون، وانطلق بهم باتجاه تشارشمبا، وفي موقع غيلِمَن بمنطقة تكّيكوي، قام سائق شاحنة صغيرة بتغيير المسار بشكل خاطئ، إذ انتقل فجأة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار.

عندها حاول سائق التاكسي تفادي الاصطدام عبر مناورة أولى، ثم قام بعد ذلك بسحب فرامل اليد مرارا وبشكل متحكم فيه لمنع السيارة من الانزلاق أو الانقلاب أو الاصطدام بالحواجز.

ودارت سيارة الأجرة عدة مرات حول نفسها، لكن السائق والركاب الخمسة، خرجوا من الحادث دون إصابات. وقد التقطت كاميرات المراقبة داخل التاكسي وخارجها تلك اللحظات.

وبعد انتشار المقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي، تبيّن أن سائق الشاحنة الصغيرة الذي غيّر مساره بشكل خاطئ وعرّض حياة السائق والركاب للخطر، قد تم اتخاذ إجراء قانوني بحقه.