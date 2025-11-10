الأخبار|تركيا

بمناورة بارعة.. سائق ينقذ حياة 5 ركاب من حادث مميت (شاهد)

صور من كاميرا السائق أثناء الحادثة (IHA)
Published On 10/11/2025
آخر تحديث: 02:19 PM (توقيت مكة)

واجه سائق سيارة أجرة في ولاية سامسون التركية خطر الموت بعد قيام قائد شاحنة صغيرة بتغيير مساره بشكل خاطئ، إلا أن سائق التاكسي تمكن بشجاعة ومناورة بارعة من تجنّب وقوع كارثة.

وقد نجا السائق والركاب الخمسة الذين كانوا على بصحبته دون أي إصابات، وقد وثقت كاميرات السيارة لحظة الحادث.

أقل سائق التاكسي عائلة مكوّنة من خمسة أفراد من مركز تجاري في منطقة جانيك بسامسون، وانطلق بهم باتجاه تشارشمبا، وفي موقع غيلِمَن بمنطقة تكّيكوي، قام سائق شاحنة صغيرة بتغيير المسار بشكل خاطئ، إذ انتقل فجأة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار.

عندها حاول سائق التاكسي تفادي الاصطدام عبر مناورة أولى، ثم قام بعد ذلك بسحب فرامل اليد مرارا وبشكل متحكم فيه لمنع السيارة من الانزلاق أو الانقلاب أو الاصطدام بالحواجز.

سائق التاكسي تولغا إرباي (IHA)
ودارت سيارة الأجرة عدة مرات حول نفسها، لكن السائق والركاب الخمسة، خرجوا من الحادث دون إصابات. وقد التقطت كاميرات المراقبة داخل التاكسي وخارجها تلك اللحظات.

وبعد انتشار المقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي، تبيّن أن سائق الشاحنة الصغيرة الذي غيّر مساره بشكل خاطئ وعرّض حياة السائق والركاب للخطر، قد تم اتخاذ إجراء قانوني بحقه.

المصدر: الجزيرة مباشر + مواقع تركية

