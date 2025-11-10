جثة تعلق بصنارة صياد والتحقيقات تكشف تفاصيل الواقعة الصادمة (شاهد)

عُثر على جثة شاب في البحر قبالة منطقة باشا بهتشة في بيكوز، بعد أن علقت الجثة بصنارة أحد الصيادين على الساحل بولاية إسطنبول في تركيا.

وعلى الفور أبلغ المواطنون خفر السواحل الذي قام بانتشالها من المياه، ونُقلت الجثة إلى معهد الطب الشرعي، إذ تبين أنها لشاب عشريني.

وأوضحت التحقيقات أن شيمشيك كان قد أنهى حياته قبلها بيوم عبر القفز من جسر ياووز سلطان سليم.

Bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. pic.twitter.com/lhUbMlS8mc — Poplytic (@poplytic) November 9, 2025

تفاصيل الحادث

لاحظ المواطنون وجود شخص في البحر لا يتحرك، فحاولوا التدخل لمنع الجثة من الانجراف بفعل التيار إلى عرض البحر، ثم بعد ذلك أبلغوا الشرطة وخفر السواحل بالحادث.

وعلى الفور، تم إرسال فرق الشرطة وخفر السواحل والطواقم الطبية إلى الموقع، ليتبين بعد الفحص الأولي أن الجثة لشاب وتُنقل إلى مشرحة معهد الطب الشرعي لإجراء عملية التشريح.

وبعد استكمال إجراءات التشريح في معهد الطب الشرعي، تبين أن الجثة للشاب أمر الله شيمشيك، البالغ من العمر 24 عامًا.

وقد اتضح أنّ شيمشيك توجّه بدراجته النارية إلى جسر ياووز سلطان سليم، ثم أقدم على إنهاء حياته بالقفز من الجسر.