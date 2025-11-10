رئيس مجلس النواب الأمريكي: كابوس الإغلاق الحكومي يقترب من نهايته (فيديو)

أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون أن الأزمة الحكومية التي شلّت مؤسسات الدولة خلال الأسابيع الماضية تقترب من نهايتها، بعد تصويت مجلس الشيوخ بالموافقة على إنهاء الإغلاق وتمويل الحكومة الفدرالية حتى نهاية يناير/كانون الثاني المقبل.

وأشاد جونسون، في مؤتمر صحفي بالعاصمة واشنطن، الاثنين، بـ”الجهود المسؤولة” التي بذلها 7 من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الذين دعموا قرار إعادة تمويل الحكومة، مشيرا إلى أن هذا التصويت “يمهد الطريق لاستئناف العمل الحكومي بشكل كامل خلال الأسبوع الجاري”.

وأضاف رئيس مجلس النواب أن القيادة الجمهورية تسعى لعقد جلسة تصويت في أقرب وقت ممكن داخل مجلس النواب لتمرير مشروع القانون بشكل نهائي، داعيا جميع أعضاء الكونغرس إلى العودة إلى واشنطن فورا لضمان إقرار القرار دون تأخير.

وختم جونسون بالقول إن “كابوس الإغلاق الحكومي الذي أثقل كاهل الأمريكيين يوشك على الانتهاء”، مؤكدا أن التوافق الحاصل في الكونغرس “خطوة ضرورية نحو الاستقرار المالي والسياسي مؤقتا حتى يناير المقبل”.

إغلاق قياسي

وتوصل مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الأحد، إلى اتفاق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي من شأنه أن يعيد التمويل الفدرالي، وينهي الإغلاق الحكومي الذي استمر مدة قياسية بلغت 40 يوما، وأدى إلى تجميد العديد من الأنشطة الحكومية.

وجاء الاتفاق، الذي يُعَد الخطوة الأولى باتجاه إنهاء مرحلة الإغلاق، في وقت حذرت السلطات من أن السفر جوّا قد يتقلص بشكل كبير قريبا مع إلغاء آلاف الرحلات الإضافية أو تأجيلها نهاية الأسبوع.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن أعضاء مجلس الشيوخ توصلوا إلى اتفاق مؤقت لتمويل الحكومة حتى يناير، بعد خلافات بشأن دعم الرعاية الصحية والإعانات الغذائية وقرارات الرئيس دونالد ترامب فصل موظفين فدراليين.

اضطراب حركة الطيران

ومع استمرار الإغلاق الحكومي، حذر وزير النقل شون دافي من أن عدد الرحلات المتأخرة أو الملغاة قد يتضاعف مع اقتراب عطلة عيد الشكر نهاية الشهر الجاري.

وبحسب بيانات منصة “فلايت أوير” لتتبُّع حركة الطيران، فقد تجاوز عدد الرحلات الملغاة 2700 رحلة داخل الولايات المتحدة ومنها وإليها، إضافة إلى نحو 10 آلاف رحلة متأخرة حتى مساء الأحد.

وتشير التقديرات إلى أن نصف الرحلات في مطار لاغوارديا شهدت تأخيرا، في حين استمر العمل بجدول رحلات مخفَّض لليوم الثالث على التوالي بقرار من إدارة ترامب لتخفيف الضغط عن مراقبي الحركة الجوية الذين يعملون من دون أجور.

مشروع القانون وإعادة التمويل

ويهدف مشروع القانون المُسمى “القرار المستمر” (Continuing Resolution) إلى إعادة تمويل برامج حيوية منها برنامج “سناب” للإعانات الغذائية الذي يدعم أكثر من 42 مليون أمريكي من ذوي الدخل المحدود، كما يتضمن إلغاء قرارات فصل آلاف الموظفين الفدراليين التي اتخذتها إدارة ترامب الشهر الماضي، وضمان تمديد إعانات الرعاية الصحية المقرر انتهاء صلاحيتها بنهاية العام.

وقال السيناتور الديمقراطي تيم كاين إن الاتفاق الجديد “يحمي الموظفين الفدراليين من الفصل التعسفي، ويعيد تعيين من فقدوا وظائفهم ظلما خلال فترة الإغلاق، مع ضمان حصولهم على أجورهم المتأخرة”.