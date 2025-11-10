سهى الأشعري.. يمنية تكسر احتكار الرجال لمهنة قيادة حافلات الأجرة في عدن (شاهد)

تمكنت الفتاة اليمنية سهى الأشعري من دخول مهنة يحتكرها الرجال في اليمن، لتصبح أول امرأة تقود حافلة أجرة في مدينة عدن، متحدية القيود الاجتماعية والعادات السائدة.

وتقود سهى الحافلة في قلب شوارع عدن، في حين يصعد الركاب إليها للوصول إلى مقاصدهم.

وتقول الأشعري إن قيادة الحافلة ليست مهنة معتادة لفتاة، لكنها ترى أن هذا قد يريح نساء أخريات “أنا أعلم أن هذه المهنة خاصة في اليمن مختصة بالرجال، ولكن أنا أيضا كفتاة أعلم أنني سأرتاح أكثر إن كانت السائقة امرأة”.

لم تواجه مضايقات

وتضيف أول قائدة لحافلة في عدن أن رحلتها بدأت قبل 3 سنوات، بهدف تغطية مصاريف دراستها اليومية، موضحة “كان أول عمل لي مرتبطا بمعهد في المنصورة. كنت أذهب إليه وأنا أواصل الدراسة، لكنني بدلا من الاكتفاء بحق المواصلات، لم يكن ذلك كافيا لي. لذلك قررت امتلاك حافلة والعمل عليها”.

ومع التحديات الاجتماعية، تؤكد سهى أنها لم تواجه أي مضايقات، مشيرة إلى أن نظرات الاستغراب كانت مجرد رد فعل طبيعي، قائلة “بالنسبة لنظرات الاستغراب، فأنا لا أعتبرها مضايقات، فالمجتمع الذي أعيش فيه لم يعتد رؤية فتاة تقود وسيلة نقل مثل الحافلة”.

وأشاد الركاب بمهارات الأشعري وثقتها أثناء القيادة، إذ قال أحدهم “فوجئت بالفعل بأنها ما شاء الله، متمكنة جدا في القيادة، هادئة ورزينة في أسلوبها، وليست مثل بعض الشباب الذين قد يكونون أكثر تهورا. شعرت حقا بالأمان والاطمئنان وأنا معها”.