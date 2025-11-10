شاهد: أحمد الشرع يغادر البيت الأبيض بعد لقاء مع ترامب

غادر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الاثنين، مبنى البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، بعد انتهاء لقائه مع الرئيس دونالد ترامب.

وأظهرت لقطات، بثتها الجزيرة مباشر، تجمُّع عدد من المواطنين السوريين أمام البيت الأبيض للترحيب برئيسهم.

ورفع المشاركون علم سوريا، ولافتات كُتب عليها “مرحبا بالرئيس أحمد الشرع” و”فخر لكل سوري أول رئيس سوري في البيت الأبيض” و”من دمشق إلى واشنطن جسور من الحوار والأمل”.

وكان الشرع قد وصل إلى البيت الأبيض، في وقت سابق اليوم، للقاء الرئيس الأمريكي، قادما من البرازيل، حيث شارك في الجلسات الافتتاحية التمهيدية لقمة المناخ التي انطلقت الخميس.

والجمعة، أعلنت الولايات المتحدة رفع اسم الشرع من قائمة العقوبات الخاصة بـ”الإرهابيين العالميين”. في حين أعلنت وزارة الخارجية، مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، دعمها إلغاء الكونغرس “قانون قيصر” الذي يتضمن عقوبات على سوريا.