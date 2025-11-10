شاهد: فرحة استثنائية في غزة لفوز الأهلي المصري بكأس السوبر

رغم الدمار الكاسح في أنحاء قطاع غزة فقد حظيت مباراة القمة المصرية بين فريقي الأهلي والزمالك بمتابعة استثنائية داخل القطاع، أمس الأحد، وسادت أجواء من الفرح والاحتفال بين الفلسطينيين بمناسبة فوز النادي الأهلي المصري بلقب كأس السوبر المصرية للمرة الخامسة على التوالي.

ورغم الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع، فإن شريحة واسعة من الفلسطينيين الذين يتابعون الكرة المصرية ويناصرون النادي الأهلي المصري، تجمعوا أمام الشاشات لمتابعة المباراة وعبروا عن سعادتهم بهذا الإنجاز الكروي.

فرحة فلسطينيين في غزة بفوز النادي الأهلي المصري بكأس السوبر المصرية للمرة الخامسة على التوالي pic.twitter.com/fSI2LfM6xB — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 10, 2025

وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر المصرية لكرة القدم للمرة الخامسة على التوالي بفوزه 2-0 على غريمه المحلي في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت الأحد على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي بالإمارات.

وافتتح أشرف بن شرقي التسجيل للأهلي في الدقيقة 44 قبل أن يحسم مروان عطية النتيجة في الدقيقة 72.

وألغى الحكم هدفا سجله الجزيري للزمالك في الدقيقة 79 بعد مراجعة تقنية الفيديو بداعي وجود لمسة يد.

وهذه هي المرة الخامسة على التوالي التي يتوج فيها الأهلي باللقب، منذ أن توج طلائع الجيش باللقب عام 2020، والمرة الـ16 إجمالا.