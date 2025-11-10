لابيد يهاجم نتنياهو: حكومتك فاسدة وعليك الرحيل بعد فشل 7 أكتوبر (فيديو)

هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد حكومة بنيامين نتنياهو، ووصفها بأنها “فاسدة” وغير مؤهلة لقيادة البلاد بعد “كارثة” السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وقال لابيد في كلمة أمام الكنيست، اليوم الاثنين، إن المشكلة في إسرائيل ليست في الدولة نفسها، بل في الحكومة التي فقدت ثقة المجتمع.

وأضاف أن عدم تجنيد الحريديم يكلف الاقتصاد الإسرائيلي نحو 60 مليار شيكل سنويا، في حين يلتزم نتنياهو الصمت “خوفا من إغضاب شركائه في الائتلاف الحاكم”.

“نتنياهو يعمل لمصالح مجموعة من الفاسدين”

وانتقد لابيد بشدة موقف نتنياهو من مظاهرات الحريديم الرافضة للتجنيد، متسائلا “لماذا لم تتحرك عندما أُحرق علم الدولة؟”، مضيفا أن رئيس الحكومة “يعمل لمصالح مجموعة من الفاسدين لا لمصلحة الشعب الإسرائيلي”.

ودعا لابيد نتنياهو إلى الرحيل فورا إذا كان غير قادر على تحمُّل مسؤولية ما جرى في 7 أكتوبر، مشيرا إلى أن من لا يتحمل مسؤولية كارثة بهذا الحجم “لا يستحق ثقة الجمهور”.

كما تحدث عن “ظاهرة جديدة للفساد” في إسرائيل، في إشارة إلى تعيين ابن نتنياهو، يائير، في منصب رسمي داخل الحكومة.

انتخابات مبكرة محتملة

وتجدر الإشارة إلى أنه في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، فاز الائتلاف اليميني بقيادة نتنياهو في انتخابات الكنيست لولاية من 4 سنوات محققا 64 مقعدا في الكنيست، مقابل 51 مقعدا لتكتل الوسط بزعامة زعيم المعارضة يائير لابيد.

وتنتهي ولاية الكنيست الحالي في أكتوبر 2026، ولكن ثمة تقديرات سياسية ترجّح إمكانية تبكير الانتخابات إلى النصف الأول من العام المقبل، بسبب صعوبات تواجهها الحكومة.