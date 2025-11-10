مجلس الشيوخ يمرر قرارا بميزانية مؤقتة لإنهاء أطول إغلاق اتحادي في تاريخ أمريكا

نجح مجلس الشيوخ لأمريكي في تمرير مشروع قانون جديد بميزانية مؤقتة لإنهاء الإغلاق الاتحادي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة والذي استمر نحو 40 يوما.

وبصعوبة بالغة توافق أعضاء مجلس الشيوخ على تمرير القرار بالحد الأدنى 60 صوتا ليحال المشروع إلى الغرفة الأخرى في الكونغرس الأمريكي وهي مجلس النواب.

اتفاق التمويل الحكومي المؤقت يمتد حتى يناير/ كانون ثاني المقبل، وجاء بعد خلافات حول دعم الرعاية الصحية والإعانات الغذائية وقرارات الرئيس دونالد ترامب بفصل موظفين فيدراليين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال للصحفيين لدى وصوله البيت الأبيض الأحد “يبدو أننا نقترب من نهاية الإغلاق”.

وما زال مشروع الميزانية بحاجة إلى مصادقة مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون، قبل أن يحال إلى ترامب لتوقيعه.

ويلغي هذا الاتفاق قرارات ترامب الشهر الماضي بفصل آلاف الموظفين الاتحاديين ويضمن الحفاظ على تمويل الحكومة رواتبهم ويعيد تعيين من فصلوا ظلما خلال فترة الإغلاق.

وأدى الإغلاق الحكومي الذي بدأ في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، إلى وقف رواتب عشرات الآلاف من المراقبين الجويين وموظفي أمن المطارات وغيرهم، في وقت لا يزال فيه ما يقرب من مليون ونصف المليون موظف اتحادي في إجازة إدارية أو يعملون دون تقاضي أجورهم.