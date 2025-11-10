مسيرات مجهولة تحلق فوق محطة للطاقة النووية في بلجيكا

أعلنت الحكومة البلجيكية الأحد رصد مسيرات تحلق فوق محطة للطاقة النووية بالقرب من مدينة أنتويرب.

وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية أن الشركة المشغلة للمحطة (إنجي) قالت إن المسيرات التي بلغ عددها 3 مسيرات لم يكن لها أي تأثير على نشاط محطة دويل للطاقة النووية.

وفي وقت سابق، ووفقا للتقارير، رصدت أيضا عدة طائرات مسيرة مرة أخرى قرب مطار لييغ وتوقفت حركة الملاحة الجوية لنحو ساعة.

وتم رصد مسيرات عدة مرات في الآونة الأخيرة في بلجيكا، بما في ذلك فوق القاعدة العسكرية البلجيكية، التي يستخدمها حلف شمال الأطلسي (الناتو) أيضا.

ووفقا لتقارير غير مؤكدة، تعد القاعدة الجوية أحد المواقع في أوروبا التي تخزن فيها الأسلحة النووية الأمريكية.

وفي الأسبوع الماضي توقفت حركة الملاحة مؤقتا في مطاري بروكسل ولييغ أيضا بسبب رصد مسيرات مجهولة الهوية وهو ما حدث قرب مطارات أوروبية أخرى خلال الأسابيع الأخيرة منها مطارات في الدنمارك والنرويج.

وأعلنت وزارة الدفاع الألمانية الأسبوع الماضي أن القوات المسلحة الألمانية ستدعم بلجيكا في دفاعها ضد المسيرات بعدما طلبت بلجيكا ذلك رسميا.