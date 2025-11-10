هيئة البث: إسرائيل قدمت مقترحا جديدا للأمريكيين بشأن مقاتلي رفح المحاصرين

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن تل أبيب قدمت إلى الولايات المتحدة مقترحا يقضي بعدم قتل المقاتلين الفلسطينيين المحاصرين في رفح إذا استسلموا، في إطار مساع أمريكية لإطلاق المرحلة الثانية من مقترح وقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح التقرير أن واشنطن قد تطالب إسرائيل بالسماح بممر آمن لانسحاب نحو 150 مقاتلا محاصرا من رفح إلى داخل القطاع، ضمن خطة أوسع تشمل إدخال فرق أجنبية لإزالة المخلفات المتفجرة وبدء خطوات إعادة الإعمار، مع تركيز خاص على مدينة رفح المدمرة.

وأشار التقرير إلى أن تحصن المقاتلين داخل نفق تحت الأرض في رفح ما يزال يعطل تنفيذ المرحلة الثانية من المقترح، في وقت تستعد المنطقة لزيارة مرتقبة لكبار مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، اللذين سيبحثان في إسرائيل سبل حل أزمة رفح.

كما نقلت هيئة البث عن مصادر إسرائيلية أن التزام حركة حماس بإعادة جميع الأسرى، وبينهم الجندي الإسرائيلي هدار غولدين، قد يدفع تل أبيب إلى إبداء مرونة أكبر تجاه المقترح الأمريكي المتعلق بالممر الآمن.

وأضاف التقرير أن المرحلة اللاحقة ستشمل تحييد الأنفاق في رفح، تمهيدا لإطلاق مشروع تجريبي لإنشاء مدينة غزية جديدة “بلا حماس” بإشراف قوة دولية، ضمن رؤية أمنية وسياسية ترعاها واشنطن.