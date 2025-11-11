محكمة ألمانية تصدر أحكاما بالسجن بحق ثلاثة سوريين

قضت محكمة ألمانية، الثلاثاء، بسجن ثلاثة سوريين مُددا تصل إلى نحو عشر سنوات بعد إدانتهم بالانتماء إلى جماعة مسلحة التحقت بتنظيم الدولة خلال الصراع في سوريا، وأدين اثنان منهم أيضا بارتكاب جرائم حرب.

وبعد 86 جلسة على مدى 14 شهرا، حكمت محكمة ميونيخ بالسجن أربع سنوات ونصفا على باسل، وسبع سنوات على سهيل، وتسع سنوات وعشرة أشهر على عامر طارق، مع حجب الأسماء الكاملة والاكتفاء بالأحرف الأولى.

وحصل عامر على العقوبة الأشد لكونه مؤسس “لواء جند الحرمين” الذي انضم لاحقا إلى التنظيم وقاتل جيش النظام السوري، وقالت المحكمة إنه أمر بهجوم استهدف سكانا من أقليات دينية، قام سهيل بتصويره.

وبحسب التحقيقات، فر المدانون الثلاثة إلى ألمانيا عقب الهزيمة العسكرية لتنظيم الدولة، في حين تستند المحاكم الألمانية في محاكمة مرتكبي جرائم حرب خارج أراضيها إلى مبدأ “الولاية القضائية العالمية”.