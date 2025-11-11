لحق بابنه.. وفاة المطرب المصري إسماعيل الليثي بعد أيام من حادث مروع

ساد الحزن الوسط الفني في مصر بعد وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي ليلة الثلاثاء متأثرا بإصابته في حادث تصادم على طريق سريع بين محافظتي المنيا وأسيوط في صعيد مصر.

وتعرضت السيارة التي كان بها الليثي وفريقه للحادث يوم الجمعة، أثناء عودتهم من إحياء حفل غنائي بمحافظة أسيوط، على الطريق الصحراوي الشرقي، الذي يقع في نطاق مركز ملوي بمحافظة المنيا، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص، وإصابة 7 آخرين بجروح.

وتم نقل الليثي وباقي المصابين إلى مستشفى ملوي بمحافظة المنيا، لكن حالته تدهورت بسرعة ودخل في غيبوبة حتى فارق الحياة.

يأتي رحيل الليثي بعد نحو عام من فقدانه ابنه رضا، الذي اشتهر باسم “ظاظا” وكان يبلغ من العمر 9 سنوات حين لقى حتفه بعد أن اختل توازنه وسقط من شرفة منزله في الدور العاشر بمحافظة الجيزة في سبتمبر/أيلول من العام الماضي.

نعي النقابة وفنانين

وأصدر مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية في مصر، بيانا اليوم الثلاثاء ينعى فيه إسماعيل الليثي، ويعبر عن حزنه وصدمته، وقال إنه “من أنقى وأجمل الناس. كنت أتابع حالته الصحية أولًا بأول. أشعر بحزن شديد وكأنني فقدت أحد أفراد دمي”.

كما نعاه الفنان رضا البحراوي قائلا “رحمك الله يا طيب القلب ونقي الابتسامة.. يا صافي الروح أسكن الله روحك الجنة”.

ورثاه كذلك الفنان حمادة هلال، قائلا “الله يرحمك يا إسماعيل الله يجمعك مع ابنك حبيبك ويجعلك مع الأبرار يا طيب يا محترم”.