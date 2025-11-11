ترامب يحلق بطائرته على مسافة منخفضة ويفاجئ الجماهير في ملعب ماريلاند (شاهد)

حلقت طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ارتفاع منخفض فوق ملعب “نورث ويست” في مريلاند، القريب من العاصمة واشنطن، وذلك أثناء توجهه لحضور مباراة في كرة القدم، وإلقاء خطاب في يوم المحاربين القدماء.

Air Force One flies over Northwest Stadium during the Washington Commanders vs Detroit Lions game! 🏈🇺🇸 pic.twitter.com/0pajnpc3bj — Margo Martin (@MargoMartin47) November 9, 2025

وفاجأ ترامب الآلاف في المدرجات بالتحليق بالطائرة الرئاسية “أير فورس-1″، مع تسجيل لقطات لها على الشاشة العملاقة في الملعب وسط هتافات الجماهير.

وذكرت صحيفة نيويورك بوست أن ترامب تساءل ضاحكا، بعد وصوله إلى المقصورة الرئيسية في الملعب، “هل كان هذا أعظم تحليق على الإطلاق؟”.

Another awesome angle of today’s Air Force 1 flyover of Northwest Stadium today. 🇺🇸 pic.twitter.com/B7h1DC01s7 — Graham Banks (@1GrahamDaily) November 9, 2025

مراسم تأدية القسم

وأضافت الصحيفة أن ترامب تولى إدارة مراسم تأدية القسم لمجموعة من المجندين الجدد، بحضور وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث.

وابتسم ترامب وهو يقرأ “سأطيع أوامر رئيس الولايات المتحدة“، أثناء بث المراسم عبر شاشات الملعب، في إشارة إلى أنه يؤدي قسم الولاء لنفسه.

وأشارت الصحيفة إلى أن تذاكر مباراة الأحد بين فريقي “كوماندرز” و”ديترويت ليونز”، نفدت بعد الإعلان عن حضور ترامب، وفق ما ذكره مكتب الأخبار الوطني.

ويأتي حضور ترامب للمباراة بعد يوم واحد من إعلان شبكة “أي إس بي إن” أن ترامب حريص على رؤية بناء ملعب جديد للفريق يحمل اسمه.

وذكرت الصحيفة أن كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض لم تنفِ صحة ما ورد في التقرير عندما سُئلت عنه.