ترامب يحلق بطائرته على مسافة منخفضة ويفاجئ الجماهير في ملعب ماريلاند (شاهد)

ترامب يلوح للجماهير بعد وصوله لمعلب نورث ويست (رويترز)
Published On 11/11/2025
آخر تحديث: 02:18 PM (توقيت مكة)

حلقت طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ارتفاع منخفض فوق ملعب “نورث ويست” في مريلاند، القريب من العاصمة واشنطن، وذلك أثناء توجهه لحضور مباراة في كرة القدم، وإلقاء خطاب في يوم المحاربين القدماء.

وفاجأ ترامب الآلاف في المدرجات بالتحليق بالطائرة الرئاسية “أير فورس-1″، مع تسجيل لقطات لها على الشاشة العملاقة في الملعب وسط هتافات الجماهير.

@jvy5039

Air Force one flyover of Northwest Stadium #trump #commanders #fyp viral@President Donald J Trump @Washington Commanders

♬ original sound – AverageJames89

وذكرت صحيفة نيويورك بوست أن ترامب تساءل ضاحكا، بعد وصوله إلى المقصورة الرئيسية في الملعب، “هل كان هذا أعظم تحليق على الإطلاق؟”.

مراسم تأدية القسم

وأضافت الصحيفة أن ترامب تولى إدارة مراسم تأدية القسم لمجموعة من المجندين الجدد، بحضور وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث.

وابتسم ترامب وهو يقرأ “سأطيع أوامر رئيس الولايات المتحدة“، أثناء بث المراسم عبر شاشات الملعب، في إشارة إلى أنه يؤدي قسم الولاء لنفسه.

ترامب أثناء مراسم تأدية القسم لمجندين جدد (رويترز)
ترامب أثناء مراسم تأدية القسم لمجندين جدد (رويترز)

وأشارت الصحيفة إلى أن تذاكر مباراة الأحد بين فريقي “كوماندرز” و”ديترويت ليونز”، نفدت بعد الإعلان عن حضور ترامب، وفق ما ذكره مكتب الأخبار الوطني.

ويأتي حضور ترامب للمباراة بعد يوم واحد من إعلان شبكة “أي إس بي إن” أن ترامب حريص على رؤية بناء ملعب جديد للفريق يحمل اسمه.

وذكرت الصحيفة أن كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض لم تنفِ صحة ما ورد في التقرير عندما سُئلت عنه.

المصدر: نيويورك بوست

