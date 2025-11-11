حرائق هائلة تجتاح جنوب لبنان بعد غارات إسرائيلية (فيديو)

اندلعت حرائق واسعة في مناطق مختلفة من جنوب لبنان نتيجة الغارات الإسرائيلية يوم الإثنين، وأظهرت مقاطع فيديو متداولة اندلاع عدد من الحرائق، فيما تكافح طواقم الدفاع المدني لإخمادها.

ونقلت مصادر لـ”الجزيرة مباشر” أن النيران ما زالت مشتعلة في جبل الريحان، حيث تواصل أفواج الإطفاء في جمعية الرسالة جهودها للسيطرة عليها.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن اشتعال النيران يتواصل بضراوة في مناطق مختلفة بينها بلدتي المطلة والجليلية (قضاء الشوف)، بينما تستمر جهود الدفاع المدني والقوى الأمنية وعدد من الشبان للسيطرة عليها، إلا أن تلك الجهود تواجه صعوبة بسبب وعورة المنطقة وشدة الرياح التي تتسبب في اتساع رقعة الحريق، وسط تزايد المخاوف من وصول النيران إلى المنازل.

وقد جددت بلدية ومختار بلدة المطلة ومخاتير القرى المجاورة مناشدتهم للجهات المعنية من أجل المساعدة في إخماد النيران التي تهدد سلامة الأهالي ومنازلهم.

غارات إسرائيلية مكثفة

تأتي هذه الحرائق بعد سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت جنوب لبنان منذ ساعات الصباح الأولى من يوم الاثنين.

كان مراسل الجزيرة مباشر قال في وقت سابق من صباح الإثنين إن شخصا استشهد جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق بلدة البيسارية بالنبطية جنوبي لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة على الطريق السريع الصرفند- البيسارية مما أدى إلى استشهاد شخص.

وأفادت الوكالة بأن الطيران الحربي الإسرائيلي جدد عدوانه على عدة دفعات مستهدفًا مناطق المحمودية والجبل الرفيع والجرمق، فيما حلق على علو منخفض فوق الزهراني.

كما استهدفت مسيّرة إسرائيلية سيارة من نوع “بيك أب” في مدينة الهرمل شمالي البقاع دون تسجيل إصابات، وسط كثافة كبيرة لتحليق الطائرات المسيّرة في أجواء المدينة.

وفي السياق ذاته، نقلت الوكالة الوطنية للإعلام أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارتين على تخوم السلسلة الشرقية في قضاء بعلبك، إحداهما على أطراف بلدة النبي شيت، والثانية على محلة الشعرة بالقرب من جنتا، من دون ورود معلومات عن إصابات.

كما نفذ الطيران الإسرائيلي غارة على قرية الحميري في قضاء صور، وأشارت المعلومات الأولية إلى أن الصاروخ لم ينفجر.