دراسة تكشف عن فوائد جديدة للصيام المتقطع

كشفت دراسة أمريكية حديثة أن الصوم المتقطع لا يؤثر في كفاءة الوظائف العقلية، كما أن له فوائد صحية متعددة.

وأكدت الجمعية الأمريكية لطب النفس أن إغفال وجبة الإفطار على سبيل المثال، أو الامتناع عن تناول الطعام مدة 12 ساعة لا يؤثر في التركيز لدى البالغين الأصحاء.

وتركز العديد من الحميات الغذائية على نوعية الطعام المُناسب، لكن الصيام المتقطع يُركّز على توقيت تناول الطعام. وعلى سبيل المثال يمكن الامتناع عن تناول الطعام لعدد معين من الساعات، مثلا 14 أو 15 ساعة، بما فيها فترات النوم.

واستعرض الباحثون 71 دراسة شارك فيها نحو 3500 شخص بين بالغين وأطفال، وعقدوا مقارنة بين كفاءة الوظائف العقلية لديهم في حالة الصوم وبعد تناول الطعام بفترة بسيطة.

وشملت الدراسة كفاءة الذاكرة واتخاذ القرارات وزمن الاستجابة، ولم تتوصل إلى اختلافات حقيقية في حالة الصوم لدى البالغين.

وظائف عقلية “مستقرة”

وقال باحثون في فريق الدراسة في تصريحات لموقع “هيلث داي” المتخصص في الأبحاث الطبية إن “أداء الأشخاص الذين امتنعوا عن الطعام تشابه بشكل واضح مع أداء الأشخاص الذين تناولوا الغذاء منذ فترة قريبة، مما يشير إلى أن الوظائف العقلية تظل مستقرة في غياب الغذاء”.

وأشارت الدراسة إلى تغيرات طفيفة طرأت على كفاءة الوظائف العقلية إذا ما طالت فترة الصوم عن 12 ساعة، وكذلك في حالة الأطفال، الذين تحتاج عقولهم التي ما زالت في طور النمو إلى تناول وجبات منتظمة.

ووجد الباحثون أن الصوم المتقطع مدة قصيرة ينطوي كذلك على فوائد صحية متعددة، تتعلق بالتمثيل الغذائي، حيث يساعد في حرق دهون الجسم لتوليد الطاقة، مما يساعد في تحسين الصحة على المدى الطويل، ويقلل من احتمالات الإصابة بمرض السكري.