دراسة توصي بالمشي هذا العدد من الخطوات يوميا لحماية ذاكرتك

كشفت دراسة علمية أن قطع 5000 خطوة في اليوم ربما يقلل من التغيرات البيولوجية السلبية التي تطرأ على المخ جراء الإصابة بمرض الزهايمر.

وأوضح الفريق العلمي المؤلف من باحثين من عدة مؤسسات بحثية، مثل كلية طب هارفارد ومعهد ساني بروك للأبحاث وجامعة تورونتو ومعهد بانر لدراسات الزهايمر وغيرها، أن السير 5 آلاف خطوة يوميا يقلل تراكم بروتين تاو، وهو أحد العناصر الرئيسية لمرض الزهايمر، حيث تنتشر هذه البروتينات في المخ مع تقدم المرض، مما يؤدي إلى تدهور الذاكرة والوظائف الإدراكية.

وشملت الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية “Nature” المتخصصة في الأبحاث العلمية، زهاء 300 شخص بالغ تتراوح أعمارهم بين 50 و90 عاما ممن تم تشخيص إصابتهم بمرض الزهايمر في فترة ما قبل المرحلة السريرية، التي تظهر فيها الأعراض بشكل واضح على المرضى.

وفي إطار الدراسة، كان المتطوعون يرتدون جهازا لقياس عدد الخطوات مع إجراء فحص للمخ لتحديد معدلات تراكم بروتينات تاو وتكتلات الأميلويد التي تعتبر أيضا من مسببات الزهايمر، مع إخضاعهم لاختبارات سنوية لقياس كفاءة الذاكرة.

هدف قابل للتحقيق

وتبين من الدراسة أن المتطوعين الذين يقطعون مسافات أطول تتراوح بين 5 و7 آلاف خطوة يوميا تقل لديهم بروتينات تاو ويحتفظون بقدراتهم العقلية مدة أطول، بل إن المتطوعين الذين كانوا يسيرون 3 آلاف خطوة يوميا فقط تراجعت لديهم الأعراض المرضية أيضا.

ونقل الموقع الإلكتروني “هيلث داي” المتخصص في الأبحاث العلمية عن باحثين مشاركين في الدراسة قولهم إن السير 5 آلاف خطوة في اليوم هو هدف قابل للتحقيق بالنسبة للمسنين، وقد أصبح من السهل حاليا متابعة عدد الخطوات التي يقطعها كل شخص بفضل وسائل القياس الإلكترونية الحديثة مثل الساعات الذكية على سبيل المثال.

ويختلف عدد الخطوات في الكيلومتر حسب طول الخطوة الذي يعتمد على طول الشخص وسرعة المشي، لكن المتوسطات التقريبية تقول إنه: