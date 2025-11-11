“رعب الخط الأصفر”.. فلسطيني ينجو بأعجوبة من وحشية الاحتلال في خان يونس (فيديو)

استقبلت الطواقم الطبية في مجمع ناصر الطبي في خان يونس مواطنًا فلسطينيًا في حالة حرجة، بعد احتجازه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل الخط الأصفر.

ووصل المواطن الذي عُرِّفَ عن نفسه باسم عبد الله أحمد عبد الله إلى المستشفى عبر فرق الصليب الأحمر، وهو يعاني من كدمات وجروح في مختلف أنحاء جسمه نتيجة التعذيب وإطلاق النار الذي تعرض له.

وأشار عبد الله إلى أنه تم اعتقاله أثناء قيادته سيارته بالقرب من الخط الأصفر دون اجتيازه المنطقة الممنوعة، حيث أوقفته دورية إسرائيلية وأطلقت النار عليه، رغم أنه امتثل لكل أوامرهم ولم يبدِ أي مقاومة أو عدائية، قبل نقله لتلقي العلاج الأولي، ثم تم الإفراج عنه لاحقًا عبر الصليب الأحمر.

من جهته، ذكر متحدث باسم طواقم الدفاع المدني للجزيرة مباشر أن الفرق انتقلت إلى منطقة التحلية بعد ورود معلومات عن إصابة فلسطيني واحتجازه لدى القوات الإسرائيلية، وتبين إصابته بطلقين ناريين، أحدهما في فخذ القدم اليسرى، والآخر في اليد اليمنى.