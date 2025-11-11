رغم التطبيع.. رياضي كازاخستاني يركل لاعبا إسرائيليا ويرفض مصافحته (فيديو)

أثار اللاعب الكازاخستاني ألديار سيريك جدلا في بطولة العالم للجوجيتسو في بانكوك يوم الجمعة بعد أن وجه ركلة لمنافسه الإسرائيلي عمري حبيب خلال المباراة النهائية، ما دفع الحكم لاستبعاده فورا.

ولم ينته الأمر هنا حيث رفض المقاتل الكازاخستاني مصافحة خصمه الإسرائيلي عمري حبيب.

بعد أيام من الانضمام إلى اتفاقية أبراهام التطبيعية مع إسرائيل.. رياضي كازاخستاني يركل لاعبا إسرائيليا ويرفض مصافحته#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/wXShCzsFAV — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 10, 2025

وجاءت المواجهة بعد يوم واحد فقط من إعلان كازاخستان انضمامها إلى اتفاقات أبراهام للتطبيع مع إسرائيل، ما أضفى على الحدث طابعًا سياسيًا مثيرًا.

واعتبرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل تصرف اللاعب الكازاخستاني “غير رياضي على الإطلاق”.

ووصف مدرب اللاعب الإسرائيلي سلوك سيريك بأنه “لحظة جنونية”، مضيفًا:”وصل عمري إلى النهائي، ثم قرر اللاعب الكازاخستاني ركله. هذا التصرف غير رياضي تمامًا، خاصة بعد توقيع كازاخستان على اتفاقيات أبراهام بالأمس فقط”.

وكان اللاعب الإسرائيلي قد تفوق في وقت سابق على منافسين من المكسيك وروسيا، وتأهل إلى النهائي بعد انسحاب خصمه الكويتي احتجاجًا على مواجهة لاعب إسرائيلي.