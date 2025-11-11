رغم مساعي إنهاء الإغلاق الحكومي.. الغموض يخيّم على إعانات 42 مليون أمريكي

ما زال الغموض يلف توفير الإعانات الغذائية لنحو 42 مليون أمريكي من ذوي الدخل المنخفض، مع استمرار النزاع القانوني بشأن البرنامج، رغم الخطوات التشريعية الجارية لإنهاء الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.

ووفقا لوكالة رويترز، أدت سلسلة من الانتصارات والانتكاسات القانونية للمنظمات غير الربحية والولايات والمدن التي يقودها الديمقراطيون إلى إثارة ارتباك واسع بشأن برنامج المساعدة الغذائية التكميلية (سناب) الذي يمنح إعانات شهرية للأسر المحدودة الدخل.

ويبلغ الحد الأقصى للإعانة الشهرية للسنة المالية الحالية 298 دولارا للأسرة المكونة من فرد واحد، و546 دولارا للأسرة المكونة من فردين.

تعليق توجيهات وزارة الزراعة

ورفضت محكمة الاستئناف الأمريكية بالدائرة الأولى في بوسطن محاولة من إدارة ترامب لوقف قرار قضائي يُلزم وزارة الزراعة بإنفاق 4 مليارات دولار لتمويل إعانات “سناب”، في حين كانت المحكمة العليا الأمريكية قد علّقت مؤقتا تنفيذ القرار.

وفي خضم هذه المعارك القضائية، أبلغت إدارة ترامب المحكمة العليا بأنها تواصل السعي لوقف تمويل الإعانات بالكامل إذا لم ينته الإغلاق الحكومي، في حين حذرت وزارة الزراعة الولايات من المضي في تنفيذ الإعانات الكاملة قبل البت النهائي، مهددة بعقوبات مالية.

وقضت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية إنديرا تالواني في بوسطن، الاثنين، بتعليق توجيهات وزارة الزراعة مؤقتا، استجابة لطلب 25 ولاية ديمقراطية ومقاطعة كولومبيا، مؤكدة أن الوزارة لا تملك صلاحية إجبار الولايات على التراجع عن قراراتها السابقة.

“ضرر واسع النطاق”

وفي مذكرة صادرة عن قاضية محكمة الاستئناف جولي ريكلمان، أشارت إلى أن حرمان ملايين الأمريكيين من المساعدات الغذائية في هذا التوقيت “سيؤدي إلى ضرر واسع النطاق” مع اقتراب فصل الشتاء.

ولم يصدر بعد أي تعليق رسمي من البيت الأبيض أو وزارة الزراعة الأمريكية بشأن التطورات الأخيرة، في حين تتواصل المناقشات في مجلس الشيوخ لإنهاء الإغلاق، في انتظار موافقة مجلس النواب والرئيس دونالد ترامب.

وتوصل مجلس الشيوخ الأمريكي، الأحد، إلى اتفاق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي من شأنه استئناف التمويل الفيدرالي وإنهاء الإغلاق الحكومي الذي امتد أربعين يوما.