شاهد: الصليب الأحمر وعناصر من القسام يبحثون عن جثامين أسرى إسرائيليين
Published On 11/11/2025
قال مراسل الجزيرة مباشر إن لجنة من الصليب الأحمر الدولي، يرافقها عناصر من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، دخلت اليوم الثلاثاء مناطق شرق مدينة غزة، بعد تسلمها خرائط وتحديد أماكن للبحث عن جثامين أسرى إسرائيليين مجدداً.
ويُظهر الفيديو مركبات تابعة للصليب الأحمر الدولي وهي تتحرك داخل أحد أحياء شرق مدينة غزة وسط دمار واسع، إذ تتناثر الأنقاض والركام وتظهر مبان مهدمة بالكامل.
ومنذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 وحتى 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، سلّمت حركة حماس عشرين أسيرا إسرائيليا، ورفات 26 آخرين من أصل 28.
وتدعي إسرائيل أن أحد الجثامين التي تسلمتها ليس لأي من أسراها، وأن رفاتا أخرى ليست جديدة بل بقايا لأسير سبق تسلّمه، وتقول إنها تنتظر تسلّم أربعة جثامين متبقية.
