شاهد: تحطم طائرة شحن عسكرية تركية على متنها 20 شخصا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، تحطم طائرة شحن عسكرية من طراز “سي 130” أثناء عودتها من أذربيجان إلى تركيا، قرب الحدود الجورجية الأذربيجانية، وهو ما أسفر عن عدد من القتلى، ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ متواصلة في موقع الحادث.

وقالت الوزارة في بيان إن الطائرة المنكوبة كانت تُقل 20 شخصا من بينهم طاقم الطائرة، مؤكدة أن فرق الإنقاذ التركية تنسق جهودها مع السلطات الجورجية للوصول إلى مكان الحادث.

وأضافت أن التحقيقات الأولية بدأت لتحديد أسباب التحطم، داعية وسائل الإعلام إلى عدم نشر أي صور أو مقاطع غير موثوقة.

وكانت الوزارة قد أعلنت، في وقت سابق، أن الطائرة تحطمت بعد إقلاعها من أذربيجان في طريقها إلى تركيا، مشيرة إلى أن الجهود متواصلة لمعرفة مصير ركابها.

وأعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن حزنه العميق لسماع نبأ الحادث، قائلا في كلمة ألقاها خلال فعالية في أنقرة “تتواصل جهودنا المنسقة مع سلطات جورجيا للوصول إلى حطام الطائرة، تقبَّل الله شهداءنا الأبرار”.

وأضاف أن السلطات تبذل كل ما بوسعها لتجاوز الحادث بأقل الخسائر.

فتح تحقيق رسمي

من جانبه، دعا رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران المواطنين ووسائل الإعلام إلى متابعة الأخبار المتعلقة بالطائرة المنكوبة فقط من المؤسسات الرسمية، محذرا من تداول المعلومات غير المؤكدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

في المقابل، أكدت وزارة الداخلية الجورجية أن الطائرة التركية سقطت على بُعد نحو 5 كيلومترات من الحدود الجورجية الأذربيجانية، مشيرة إلى فتح تحقيق رسمي في الحادث بالتعاون مع الجانب التركي، ووعدت بنشر معلومات تفصيلية فور توفرها.

وتداولت وسائل إعلام ومستخدمون على مواقع التواصل مقاطع مصورة يُعتقد أنها توثق لحظة سقوط الطائرة، حيث ظهرت وهي تهوي بشكل دائري قبل أن ترتطم بالأرض ويتصاعد منها دخان أسود كثيف، لكن وزارة الدفاع التركية لم تؤكد صحة تلك المقاطع بعد.