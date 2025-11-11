شاهد: سائق سيارة ينجو بأعجوبة بعد سقوطه من درج جبلي في البرازيل

نجا سائق سيارة في البرازيل من حادث مروع، بعدما انزلقت مركبته وسقطت من فوق درج جبلي مرتفع، في مشهد وثقته كاميرات المراقبة.

ويُظهر التسجيل دخول السيارة بسرعة إلى ممر ضيق ثم فقدان السائق السيطرة، قبل أن تهوي المدرجة الجبلية على عدة درجات حجرية عالية، لترتطم بقوة في نهايتها.

وعلى الرغم من شدة السقوط، فإن السائق تمكَّن من مغادرة المركبة بنفسه دون أي إصابات بليغة، فقط بجرح بسيط في إصبعه.

ونقلت سيارات الإسعاف رايلسون سوزا (48 عاما) إلى أحد المستشفيات قبل أن يسمح له الأطباء بالخروج بعد ساعات قليلة.