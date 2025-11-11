قتلى في تحطم طائرة صغيرة وسط مجمع سكني في ولاية فلوريدا (فيديو)

تحطمت طائرة توربينية صغيرة كانت في مهمة إغاثة من الإعصار إلى جامايكا، يوم الاثنين، في بركة مياه داخل حي سكني في ضاحية كورال سبرينجز التابعة لفورت لودرديل بولاية فلوريدا

الأمريكية، مما أسفر عن مقتل شخصين بعد وقت قصير من إقلاعها، فيما كادت تصطدم بالمنازل، بحسب ما ذكرته السلطات وأحد السكان المحليين.

BREAKING: A Beechcraft King Air (N30HD) carrying multiple people has crashed into a lake in Coral Springs, Florida, shortly after departing Fort Lauderdale Executive Airport. The aircraft was en route to Jamaica to deliver hurricane relief following Hurricane Melissa. Witnesses… pic.twitter.com/yO0XSfRLW5 — Ed Krassenstein (@EdKrassen) November 10, 2025

وأكدت إدارة شرطة كورال سبرينجز وقوع حالتي وفاة، في بيان صدر بعد ظهر الاثنين، لكنها لم تقدم مزيدا من التفاصيل عن ركاب الطائرة، ولم ترد فورا على الرسائل التي تطلب معلومات إضافية.

وقال نائب رئيس إدارة الإطفاء في كورال سبرينجز-باركلاند، مايك موزر، إن فرق الطوارئ استجابت خلال دقائق من تلقيها بلاغا عن الحادث. وفي البداية لم يعثر على أي ضحايا أثناء جهود الإنقاذ، ما دفع الفرق إلى تحويل عملها إلى عملية انتشال.

وأوضح موزر أنه لم تتضرر أي منازل، لكن الفرق رصدت بعض الحطام قرب بركة تجميع المياه.

وذكر مالك المنزل لوسائل إعلام محلية، أنه كان في منزله مع زوجته عندما اخترقت الطائرة فناء منزله الخلفي، مدمرة السياج كما تسببت في سقوط أشجار النخيل قبل أن تصطدم بالماء.

وأضاف أن الاصطدام خلف حطاما متناثرا في أرجاء فناء منزله، وأن حوض السباحة والفناء الخلفي تلوثا بالوقود المنسكب.