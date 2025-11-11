الأخبار|أمريكا

قتلى في تحطم طائرة صغيرة وسط مجمع سكني في ولاية فلوريدا (فيديو)

تحطم طائرة إغاثة صغيرة في فلوريدا (مواقع تواصل)
تحطمت طائرة توربينية صغيرة كانت في مهمة إغاثة من الإعصار إلى جامايكا، يوم الاثنين، في بركة مياه داخل حي سكني في ضاحية كورال سبرينجز التابعة لفورت لودرديل بولاية فلوريدا
الأمريكية، مما أسفر عن مقتل شخصين بعد وقت قصير من إقلاعها، فيما كادت تصطدم بالمنازل، بحسب ما ذكرته السلطات وأحد السكان المحليين.

وأكدت إدارة شرطة كورال سبرينجز وقوع حالتي وفاة، في بيان صدر بعد ظهر الاثنين، لكنها لم تقدم مزيدا من التفاصيل عن ركاب الطائرة، ولم ترد فورا على الرسائل التي تطلب معلومات إضافية.

وقال نائب رئيس إدارة الإطفاء في كورال سبرينجز-باركلاند، مايك موزر، إن فرق الطوارئ استجابت خلال دقائق من تلقيها بلاغا عن الحادث. وفي البداية لم يعثر على أي ضحايا أثناء جهود الإنقاذ، ما دفع الفرق إلى تحويل عملها إلى عملية انتشال.

وأوضح موزر أنه لم تتضرر أي منازل، لكن الفرق رصدت بعض الحطام قرب بركة تجميع المياه.

وذكر مالك المنزل لوسائل إعلام محلية، أنه كان في منزله مع زوجته عندما اخترقت الطائرة فناء منزله الخلفي، مدمرة السياج كما تسببت في سقوط أشجار النخيل قبل أن تصطدم بالماء.

وأضاف أن الاصطدام خلف حطاما متناثرا في أرجاء فناء منزله، وأن حوض السباحة والفناء الخلفي تلوثا بالوقود المنسكب.

المصدر: الألمانية + الجزيرة مباشر

