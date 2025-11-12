أول تعليق من رئيس نادي برشلونة على زيارة ميسي لـ”الكامب نو”

أغلق رئيس نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم جوان لابورتا، الأربعاء، الباب أمام إمكانية عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف بطل إسبانيا كلاعب، مؤكدا أن أقصى ما يمكن تقديمه له هو تنظيم حفل تكريم يليق بمسيرته.

وفي مقابلة مع إذاعة كاتالونيا، علّق لابورتا على الرسالة التي نشرها ميسي عقب زيارته المفاجئة لملعب كامب نو، قائلا: “لم تنته الأمور كما كنا نتمناها. إذا كان هذا التكريم قادرا على تعويض ما فات، سيكون شيئا جيدا. لكن مع احترامي الكبير لميسي، أعتقد أن التكهنات حول عودته كلاعب غير واقعية”.

وغادر ميسي، الفائز بجائزة الكرة الذهبية 8 مرات، ناديه الأم في صيف 2021 بسبب أزمة مالية خانقة، لينتقل إلى باريس سان جيرمان، قبل أن يواصل مسيرته لاحقا مع إنتر ميامي الأمريكي.

وكان قائد منتخب الأرجنتين المتوج بمونديال قطر 2022، كتب الأحد على حسابه في “إنستغرام” أنه يريد “العودة” إلى كامب نو “وليس فقط لتوديعه كلاعب”، كما صرّح لصحيفة “سبورت” برغبته في العودة للعيش في برشلونة، وذلك بعد زيارته المفاجئة للملعب الذي يخضع حاليا للتجديد.

وقال لابورتا إنه لم يكن على علم بزيارة ميسي، مضيفا: “سبوتيفاي كامب نو هو منزله، وأعتقد أنها كانت لفتة ودية وعفوية”، مؤكدا أن النادي يعمل لضمان حصول ميسي على “أكبر تكريم في العالم” فور اكتمال أعمال التجديد، أمام نحو 105 آلاف متفرج.