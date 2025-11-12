الأخبار|العراق

ابتسامة وكرسي متحرك.. شياع السوداني يرافق والدته إلى صناديق الاقتراع (فيديو)

Published On 12/11/2025
|
آخر تحديث: 03:46 AM (توقيت مكة)

حفظ

في مشهد لامس قلوب العراقيين أدلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، بصوته في الانتخابات البرلمانية، مصطحبًا والدته التي تستخدم كرسيًا متحركًا.

ونشر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني صورًا ومقاطع فيديو تُظهره وهو يرافق والدته إلى مدرسة الوطن في منطقة الكرادة الخضراء، حيث ظهر وهو يدفع كرسيها بابتسامة هادئة.

صور السوداني مع والدته انتشرت بسرعة في الأوساط العراقية، لتتحول إلى رمز لبرّ الأم واحترام كبار السن، ورسالة بسيطة وسط ضجيج السياسة.

نسبة المشاركة في الانتخابات

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في العراق مساء يوم الثلاثاء أن إجمالي نسبة المشاركة في الاقتراع العام والخاص للانتخابات البرلمانية تجاوزت 55 بالمئة في جميع إنحاء العراق.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وأوضحت المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في العراق ” أن عدد المصوتين في الإقتراع العام والخاص بلغ 12مليونا و3 آلاف و143 ناخبا من أصل إجمالي من يحق لهم التصويت البالغ 20 مليونا و404 ألفا 291 ناخبا”.

ومن المنتظر أن تعلن المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في العراق مساء الأربعاء نتائج أولية غير نهائية لنتائج الإنتخابات التشريعية.

المصدر: الجزيرة مباشر

إعلان