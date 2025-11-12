ابتسامة وكرسي متحرك.. شياع السوداني يرافق والدته إلى صناديق الاقتراع (فيديو)

في مشهد لامس قلوب العراقيين أدلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، بصوته في الانتخابات البرلمانية، مصطحبًا والدته التي تستخدم كرسيًا متحركًا.

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يرافق والدته إلى مركز الاقتراع للإدلاء بصوتيهما في انتخابات مجلس النواب 2025#الجزيرة_مباشر #العراق pic.twitter.com/oDtP4atR14 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 11, 2025

ونشر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني صورًا ومقاطع فيديو تُظهره وهو يرافق والدته إلى مدرسة الوطن في منطقة الكرادة الخضراء، حيث ظهر وهو يدفع كرسيها بابتسامة هادئة.

رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب في المركز الانتخابي في منطقة كرادة مريم في العاصمة بغداد. pic.twitter.com/gOq0ZqllBf — المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) November 11, 2025

صور السوداني مع والدته انتشرت بسرعة في الأوساط العراقية، لتتحول إلى رمز لبرّ الأم واحترام كبار السن، ورسالة بسيطة وسط ضجيج السياسة.

نسبة المشاركة في الانتخابات

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في العراق مساء يوم الثلاثاء أن إجمالي نسبة المشاركة في الاقتراع العام والخاص للانتخابات البرلمانية تجاوزت 55 بالمئة في جميع إنحاء العراق.

وأوضحت المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في العراق ” أن عدد المصوتين في الإقتراع العام والخاص بلغ 12مليونا و3 آلاف و143 ناخبا من أصل إجمالي من يحق لهم التصويت البالغ 20 مليونا و404 ألفا 291 ناخبا”.

ومن المنتظر أن تعلن المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في العراق مساء الأربعاء نتائج أولية غير نهائية لنتائج الإنتخابات التشريعية.