البيت الأبيض: ترامب رفع دعوى قضائية ضد “بي بي سي” (فيديو)

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الأربعاء، إن المستشار القانوني الخاص بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع دعوى قضائية ضد هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، مؤكدة أن ترامب يشعر بـ”قلق عميق” بسبب التعديلات التي أجرتها الهيئة على خطابه، ويراها “تشويها متعمدا ومضللا”.

وكان ترامب قد أعلن مساء الثلاثاء أنه من “الواجب” عليه مقاضاة “بي بي سي” بتهمة تضليل الجمهور، بعد تهديده بالمطالبة بتعويض قدره مليار دولار من الهيئة البريطانية. وقال في مقابلة مع قناة فوكس نيوز “أعتقد أن من واجبي فعل هذا، لأن السماح بمثل هذه الأفعال يضرب مصداقية الإعلام في الصميم”.

وأوضح ترامب أن “بي بي سي” غيرت خطابه الذي ألقاه في السادس من يناير/كانون الثاني 2021، وجعلته يبدو “متطرفا”، رغم أنه كان – على حد قوله – “خطابا جميلا يدعو إلى التهدئة”. وأضاف أن ما فعلته الهيئة “تشويه خبيث وغير مقبول”، مؤكداً أنه يشعر بـ”التزام قانوني وأخلاقي” بمقاضاتها.

وتأتي الأزمة بعد بث “بي بي سي” في أكتوبر/تشرين الأول 2024 وثائقيا ضمن برنامج “بانوراما” تضمن مقاطع مجتزأة من خطاب ترامب يوم الهجوم على الكابيتول، ما أوحى بأنه دعا أنصاره إلى “القتال بشراسة”، بينما يظهر المقطع الأصلي أنه دعا إلى “دعم أعضاء الكونغرس الشجعان”.

وأحدث الوثائقي موجة غضب واسعة داخل الولايات المتحدة وبريطانيا، حيث أظهر استطلاع لمعهد “يوغوف” أن 57% من البريطانيين يطالبون “بي بي سي” بالاعتذار لترامب.

وفي خضم الجدل، استقال المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية تيم ديفي ورئيسة الأخبار ديبورا تورنيس الأحد الماضي، بعدما أقر ديفي بحدوث “خرق للقواعد التحريرية”، داعيا في الوقت نفسه إلى “القتال دفاعاً عن الصحافة المهنية“.