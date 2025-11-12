جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 3 “مسلحين” في رفح

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء أن قواته قتلت ثلاثة “مسلحين” في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأوضح بيان للجيش أن وحدة من لواء “غولاني” كانت تعمل في محيط رفح لرصد وتدمير أنفاق تحت الأرض، رصدت أربعة مسلحين، وتم استهدافهم “بسرعة” بالتعاون مع سلاح الجو، مما أدى إلى مقتل ثلاثة منهم، دون وقوع إصابات في صفوف القوات.

وأضاف البيان أن قوات القيادة الجنوبية تواصل انتشارها في المنطقة “وفق الاتفاق”، وستستمر في “إزالة أي تهديد فوري”.

ولم تعلق كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أو أي من فصائل المقاومة على بيان الجيش الإسرائيلي.

ومنذ أيام، تقول وسائل إعلام إسرائيلية إن نحو 200 من مقاتلي حركة حماس عالقين في نفق برفح، ولم تستجب تل أبيب حتى اللحظة لمطالب حماس والوسطاء بالسماح لهم بمرور آمن إلى مناطق سيطرة الحركة في القطاع.

ومدينة رفح توجد ضمن المناطق التي لا يزال الجيش الإسرائيلي يحتلها شرق ما يُعرف بـ”الخط الأصفر”، المنصوص عليه باتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.​​​​​​​