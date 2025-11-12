المفوضية العليا تعلن نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق (فيديو)

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، الأربعاء، أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي جرت هذا الأسبوع بلغت 56.11%، مؤكدة أن العملية الانتخابية “جرت بنجاح وبانسيابية عالية” ووفق “المعايير الدولية”، وأن العد والفرز اليدويين جاءت نتائجها مطابقة 100% للفرز الإلكتروني.

وأكدت المفوضية أن عملها كان “حياديا ومهنيا”، وأنها وقفت على مسافة واحدة من المرشحين جميعهم، مشيرة إلى أن النتائج الأولية غير قابلة للطعن، فيما يمكن للأحزاب والتحالفات والمرشحين تقديم الشكاوى على النتائج النهائية بعد إعلانها رسميا.

وفي النتائج الأولية لمحافظة بغداد، تصدر ائتلاف الإعمار والتنمية الترتيب بحصوله على 411 ألفا و26 صوتا، وجاء حزب تقدم في المرتبة الثانية بـ284 ألفا و109 أصوات، فيما حل ائتلاف دولة القانون ثالثا.

أما في محافظة نينوى، فقد حل الحزب الديمقراطي الكردستاني في المركز الأول، تلاه حزب تقدم، ثم ائتلاف الإعمار والتنمية في المركز الثالث، حيث بلغ عدد المصوتين في المحافظة أكثر من مليوني ناخب.

وفي محافظة أربيل، حلّ الحزب الديمقراطي الكردستاني في المركز الأول جامعا 369,118 صوتا، وجاء الاتحاد الوطني الكردستاني ثانيا بـ97,301 صوت، بينما احتل تيار الموقف الوطني المرتبة الثالثة بحصوله على 63,288 صوتا.

وتصدّر تحالف تصميم نتائج التصويت في محافظة البصرة، وجاءت في المركز الثاني حركة الصادقون، بينما حلّ ائتلاف الإعمار والتنمية في المرتبة الثالثة.

وفي محافظة الأنبار، حلّ حزب تقدم في المركز الأول، تلاه تحالف الأنبار هويتنا في المرتبة الثانية، فيما جاء تحالف قمم ثالثا.

أما في محافظة القادسية، فقد تصدّر ائتلاف الإعمار والتنمية النتائج بحصوله على 70,673 صوتا، يليه في المركز الثاني ائتلاف دولة القانون بـ52,419 صوتا.

وأوضحت المفوضية أن عدد الناخبين الكلي في بغداد تجاوز 4 ملايين، وأن الأجهزة الانتخابية عملت بكفاءة عالية، مؤكدة أن الانتخابات مرت في “ظروف عادية”، وبتنظيم “مستوف للمعايير الدولية”.

وتَنافس في الانتخابات 7 آلاف و743 مرشحا، بينهم 5 آلاف و496 رجلا، وألفان و247 امرأة، لاختيار 329 نائبا، هم المسؤولون عن انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة.

يذكر أن الدورة الحالية لمجلس النواب، بدأت في 9 يناير/كانون الثاني 2022، وتستمر 4 أعوام، ووفق القانون العراقي، يجب إجراء الانتخابات التشريعية قبل 45 يوما من انتهاء الدورة البرلمانية.