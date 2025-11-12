الهند: انفجار نيودلهي “حادث إرهابي”

أعلنت الحكومة الهندية، الأربعاء، أن انفجار السيارة الذي وقع هذا الأسبوع قرب القلعة الحمراء في العاصمة نيودلهي وأودى بحياة 12 شخصا، كان “حادثا إرهابيا”.

وقالت في بيان رسمي إن “البلاد شهدت حادثا إرهابيا شنيعا نفذته قوى معادية للوطن”، في أول توصيف رسمي لطبيعة الانفجار الذي وقع مساء الاثنين.

ويقود جهاز مكافحة الإرهاب الهندي تحقيقاته لليوم الثالث على التوالي في موقع الانفجار، بينما أكدت كبيرة الأطباء في مستشفى “إل إن جاي بي” في وسط العاصمة ريتو ساكسينا أن الحصيلة بلغت 12 قتيلا وأكثر من 30 جريحا.

ووصف رئيس الوزراء ناريندرا مودي الانفجار بأنه “مؤامرة”، متعهدا بمحاسبة المتورطين جميعهم، في حين لم تكشف الشرطة حتى الآن عن التفاصيل الفنية التي أدت إلى وقوعه، مكتفية بالقول إنه وقع في منطقة مكتظة بالمدينة القديمة قرب أحد أبرز المعالم في البلاد، حيث يلقي مودي سنويا خطاب عيد الاستقلال.

ويعد هذا الهجوم الأكبر في الهند منذ 22 إبريل/نيسان الماضي، حين قُتل 26 مدنيا معظمهم من الهندوس في هجوم على موقع سياحي بإقليم كشمير الخاضع لإدارة الهند، ما أدى إلى توتر ميداني مع باكستان.

وذكرت الشرطة أن الانفجار أعقب ساعات من توقيف عصابة ومصادرة متفجرات وبنادق هجومية، مشيرة إلى أن الموقوفين مرتبطون بمنظمتين مصنفتين على القائمة الهندية للتنظيمات الإرهابية.