تحولت إلى ركام.. مشاهد صادمة للجامعة الإسلامية في غزة بعد العدوان الإسرائيلي (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر، اليوم الأربعاء، آثار الدمار الواسع الذي طال الجامعة الإسلامية، التي تقع غرب مدينة غزة في حي الرمال الجنوبي، وتبعد كيلومترا واحدا تقريبا عن شاطئ بحر القطاع.

والجامعة الإسلامية مؤسسة أكاديمية مستقلة تقع في قطاع غزة، تأسست عام 1978، انبثقت عن معهد الأزهر الديني، وتعمل بإشراف وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، حصلت على عضوية اتحاد الجامعات العربية والإسلامية.

تدمير ممنهج

وبيّنت المشاهد دمارا كبيرا طال المؤسسة ومبانيها والتي ظهرت، قبل الحرب بمبانيها المميزة وقاعات الدراسة العامرة وبمسجدها الكبير والذي كان يمثل رمزا معمارا مميزا وسط الجامعة.

وأظهرت اللقطات الجوية، حجم الدمار والخراب الذي لحق بالمباني والمرافق في الجامعة، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث استهدفت عدة مرات.

كما بينت الصور، تهدم معظم المباني، بما فيها مباني الإدارة ومبنى كليات الهندسة والعلوم والطب والآداب، ولحق الدمار أيضا بالمكتبة المركزية وقاعة المؤتمرات الرئيسية وغيرها من مرافق الجامعة.

قصف متكرر

وتكرر القصف الإسرائيلي على الجامعة الإسلامية على مدار الحروب السابقة التي شهدتها غزة، إلا أن الحرب الأخيرة التي شنها الاحتلال على غزة، ألحقت دمارا غير مسبوق بها.

وللجامعة 3 مواقع أخرى في القطاع هي: مركز الجنوب، شرق مدينة خان يونس، وحرم النصيرات ويقع غربي أرض النصيرات على أرض محاذية لشاطئ البحر، إضافة إلى حرم الشمال، ويبلغ عدد طلاب الجامعة، نحو 20 ألف طالب وطالبة.

مليون كتاب بمكتبة الجامعة

وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة في تدمير واسع لمرافق التعليم، ومن بينها مكتبة الجامعة الإسلامية، التي كانت تضم أكثر من مليون كتاب ومرجع أكاديمي، حيث كانت المكتبة مركزًا للبحث والدراسة، ومرجعا مهما للطلاب والباحثين في القطاع.

قال الباحث محمد شحادة، الذي قضى سنوات عديدة من حياته في مكتبة الجامعة الإسلامية: “جئت اليوم أبحث عن هذه المكتبة التي قضيت فيها سنوات وأنا أكتب أبحاثي، والتي كان عدد الكتب بها يزيد عن مليون ونصف كتاب، لكنني لم أجد لها أثرًا”.