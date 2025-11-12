شاهد.. إجلاء عدد من جرحى غزة إلى سلوفينيا بمساعدة منظمة الصحة العالمية

أكدت مصادر للجزيرة مباشر، أن منظمة الصحة العالمية قامت اليوم الأربعاء بإجلاء عدد من المصابين والجرحى من قطاع غزة.

وجرت عملية الإجلاء من مدينة رفح جنوب قطاع غزة تجاه محور فيلادلفيا للخروج من معبر كرم أبو سالم ومن ثم السفر إلى سلوفينيا.

الآلاف ينتظرون الإجلاء

وقالت منظمة الصحة العالمية، السبت، إن نحو 16 ألفًا و500 مريض من قطاع غزة ينتظرون إجلاءهم لتلقي العلاج خارج القطاع، داعية إلى إعادة فتح جميع المعابر مع غزة بشكل “عاجل ومستدام”.

وأوضحت المنظمة، في منشور عبر منصة “إكس” ، أن معبر رفح جنوبي القطاع يعد “منفذا حيويًا للإجلاء الطبي، ومدخلا رئيسيا للإمدادات الصحية إلى غزة”.

وأكدت أن “مصر لا تزال إحدى الوجهات الرئيسة للمرضى الذين يحتاجون إلى رعاية عاجلة”، داعية في الوقت ذاته “المزيد من الدول لاستقبال المرضى الغزيين لتلقي العلاج”.

وقالت المنظمة العالمية إنها نقلت نحو 4 آلاف مريض عبر رفح لتلقي العلاج في مصر وخارجها.

وأضافت: “لا يزال 16 ألفا و500 مريض ينتظرون إجلاءهم”.

ولمدة سنتين ارتكبت إسرائيل، بدعم أمريكي، إبادة جماعية بقطاع غزة، خلّفت 69 ألفا و185 شهيدا فلسطينيا، و170 ألفا و698 جريحا، معظمهم من الأطفال والنساء.