شهيد الزيتون الصغير.. نابلس تشيع “أيسم” الذي خنقه غاز الاحتلال (فيديو)

شيع فلسطينيون من من بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية، جثمان الطفل أيسم معلا (13 عاما).

وأعلنت مصادر طبية وعائلية، استشهاد الطفل أيسم معلا، متأثرا بإصابته بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع قبل أكثر من أسبوعين، خلال مهاجمة قوات الاحتلال الإسرائيلي قاطفي ثمار الزيتون في منطقة “جبل قماص” في بيتا، حيث جرى نقله حينها للمستشفى، ودخل في غيبوبة حتى أعلن عن استشهاده مساء يوم الثلاثاء.