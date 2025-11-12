“صمت أفيخاي”.. عراب السردية الإسرائيلية الكاذبة خارج المشهد (فيديو)

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي ادرعي، سينهي مهامه قريبا بعد عشرين عاما من الترويج للسردية الاسرائيلية، لا سيما خلال اكثر من عامين من حرب الابادة على قطاع غزة، نشر خلالها أفيخاي ادرعي سلسلة واسعة من الأكاذيب والأخبار المضللة التي فندتها صحف دولية وتقارير أممية موثقة.

أكاذيب أدرعي بررت هجمات استهدفت مدنيين كما طالت عمال الإغاثة الدوليين وتجاهلت تقارير دولية استنادًا إلى إحصائيات رسمية نستعرض بعضًا منها.

مجمع الشفاء

ادعَى أدرعي يومًا ما أن مستشفى الشفاء الذي اقتحمه الاحتلال ودمره تمامًا، توجد تحته أنفاقٌ تضم مركز قيادة لحركة حماس، ولكن تلك الادعاءات فندتها صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية في تحقيق لها كشف أن أدلة أدرعي أو أدلة جيش الاحتلال الإسرائيلي لا ترقى لمستوى إظهار أن حماس استخدمت مستشفى الشفاء في غزة مركزًا للقيادة والسيطرة.

وأوضح التحقيق لصحيفة الواشنطن بوست أنه ليس أيٌّ من المباني الخمسة بمستشفى الشفاء التي حددها جيش الاحتلال مرتبطًا بالأساس بشبكة الأنفاق.

كذلك صحيفة لوموند الفرنسية نشرت تحقيقًا مصورًا دحضت فيه أكاذيب أدرعي، إذ حللت مقاطع الفيديو التي بثها جيش الاحتلال منذ احتلاله للمبنى لتؤكد كذب أدرعي ورواية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكالة الأونروا

ظل أفيخاي أدرعي منذ بداية الحرب ينشر الاتهامات والأكاذيب بوجود بنية تحتية لحماس في مقار وكالة الأونروا.كما زعم أن بعض موظفي الأونروا يعملون كعناصر إرهابية في حركة حماس.

هذه الكذبة لم ترد عليها تقارير صحفية امريكية كما الكذبة السابقة، لكن ردت عليها منظمات دولية ومنها الاونروا نفسها، حيث ردت عبر تقارير عدة نفت فيها تماما تورط اي من موظفيها في هجمات السابع من اكتوبر.

وفي الثاني والعشرين من اكتوبر الماضي، قضت محكمة العدل الدولية العدل الدولية بإلزام اسرائيل بتسهيل وتأمين ادخال جهود الاغاثة التي تنفذها الامم المتحدة ووكالاتها، ومن ضمنها وكالة الأونروا. لكن اسرائيل بالطبع وكالعادة رفضت هذا الحكم.

في زمن الوفرة.. المجاعة تنهش أجساد أهالي #غزة وصدى صرخات الجوع يملأ أرجاء الأرض بلا جواب#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/wCJ4aKmZtI — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 3, 2025

المجاعة في غزة

رغم ان الامم المتحدة اعلنت رسميا تفشي حالة المجاعة على نطاق واسع في قطاع غزة بسبب الحصار وتجويع اسرائيل أو تجويع اسرائيلي متعمد أدى الى استشهاد مئات الفلسطينيين جوعا، اكثرهم من الاطفال. انكر افيخاي انكر انكارا تاما حدوث مجاعة من الاساس.

في حين يتهم قادة حماس وأبواقهم الإعلامية الإخوانية الاجرامية إسرائيل بالتجويع الكاذب، تظهر هذه اللقطات لعناصر التنظيم وهم يتباهون بوجباتهم داخل الأنفاق. كيف لبطنٍ منتفخ بالشَبع أن يتحدث عن المجاعة؟

من أين جاءت هذه الكروش، وأنتم تزعمون تمثيل الجائعين؟

وأليس ما يحصل في غزة من… pic.twitter.com/VaVPtQoYS3 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 23, 2025

وظل أفيخاي يروج الأكاذيب تلو الأكاذيب عبر حسابه بعدم حدوث المجاعة، وقام بنشر فيديو قديم قبل الحرب لعناصر من حماس “يأكلون الموز والمانجا”.

لم يكترث أدرعي بأن المقطع المضلل الذي نشره كان قبل الحرب، وظل يتجاهل المجاعة وينفي حدوثها. متنصلا من الأرقام والتقارير الدولية التي تؤكد حدوثها أمام مرأى من العالم. ثم بعد ذلك التي أكدتها حتى الأمم المتحدة بشكل رسمي.

الباحث في الشأن الإسرائيلي سليمان بشارات: أفيخاي ربما نجح بعدد المشاهدات والمتابعات لكنه فشل هو والسردية الإسرائيلية.. الاحتلال يستخدم الكذب وسيلة "كلما كذبت أكثر ربما يصدقك الناس" pic.twitter.com/7bwpaaLRkN — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 11, 2025

فشل ذريع

الباحث في الشأن الإسرائيلي سليمان بشارات، أكد أن أفيخاي ربما نجح بعدد المشاهدات والمتابعات لكنه فشل هو والسردية الإسرائيلية في الوصول أو التأثير على المجتمعات والرأي العربي والدولي والإسلامي، مشددا على أن الاحتلال يستخدم الكذب وسيلة “كلما كذبت أكثر ربما يصدقك الناس”.